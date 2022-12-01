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Röntgen çekilmeden dikiş atıldı! 2 ay boyunca bu halde yaşadı... Ağrılara dayanamayınca ortaya çıktı

01.12.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta eline giren 5 santimetrelik bıçak parçasının röntgen çekilmeden dikiş atıldığını öne süren kişi, doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu. Röntgen çekilmeden eline dikiş yapıldığını ileri süren Köseli, 2 ay boyunca bıçak parçasıyla yaşadığını söyleyerek, "Bıçak parçası vardı, çıkartmaya çalıştık, çıkartamadık, büyük olduğunu fark ettik. Aynı hastaneye gitme konusunda kararsız kaldık. Çaycuma'ya gittik. Film çektiler, küçük bir parça sanıyorduk, epey büyük bir parçaydı'' dedi.

Röntgen çekilmeden dikiş atıldı! 2 ay boyunca bu halde yaşadı... Ağrılara dayanamayınca ortaya çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Doğukan Köseli, 2 Ekim'de evinin mutfağında dengesini kaybedip yere düştü. O sırada elinde bulunan meyve bıçağının 5 santimetrelik parçası Köseli'nin eline girdi. Durumu fark edemeyen Köseli, tedavi için Devrek Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada röntgen çekilmeden eline dikiş yapıldığını ileri süren Köseli, 2 ay boyunca bıçak parçasıyla yaşamaya başladı.

Daha sonra ağrılarının artmasından dolayı başka bir hastaneye başvuran ve burada yapılan müdahaleyle elindeki bıçak parçası alınan Köseli, olayda ihmali olduğunu düşündüğü görevliler hakkında hukuki süreç başlattı.

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"ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Doğukan Köseli, gazetecilere, yaşanan olay sonrası Devrek Devlet Hastanesi'ne gittiklerini belirterek, röntgen işlemi yapılmadan eline zımba dikiş atıldığını öne sürdü. Köseli, daha sonra elindeki ağrıların arttığını anlatarak, "Bir baktım parça gibi bir şey vardı. Kontrol ettiğimde sert bir cisim vardı. Bir baktık bıçak parçası vardı, çıkartmaya çalıştık, çıkartamadık, büyük olduğunu fark ettik. Aynı hastaneye gitme konusunda kararsız kaldık. Çaycuma Devlet Hastanesine gittik. Orada film çektiler, küçük bir parça sanıyorduk, epey bir büyükmüş. Doktor, bunun ameliyatla alınması gerektiğini söyledi. Şu an sağlık durumum biraz iyi ama parmağımda uyuşma var hala." dedi.

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Bu olaydan dolayı çalışamadığını aktaran Köseli, "Ev sahibine kirayı ödeyemediğim için evden de çıktım. Eşyaları satmak zorunda kaldım. Şu an evsiz, işsiz o şekildeyim. Doktor ve hastane hakkında da bir şikayette bulunduk. Avukatla görüştük, bir dosya yaptık, avukata verdik, avukat da Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu." diye konuştu.

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(AA)

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