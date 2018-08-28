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Röntgen odasında kanlı infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde, geçirdiği kaza nedeniyle röntgen filmi çekilmek istenen Harun Güler (31), husumetli olduğu Serdar A. (28) tarafından röntgen odasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Devlet Hastanesi’nin röntgen odasında meydana geldi. İddiaya göre, başkaÿhastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi’ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden husumetlisi olan Serdar A. tarafından ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Serdar A., hastane polisi ile hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Çöp yığınlarının arasında ölü bulunduÇöp yığınlarının arasında ölü bulundu
Husumetlisini röntgen odasında bıçaklayarak öldürdüHusumetlisini röntgen odasında bıçaklayarak öldürdü
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir röntgen odası cinayet

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