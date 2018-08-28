Röntgen odasında kanlı infaz

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Devlet Hastanesi’nin röntgen odasında meydana geldi. İddiaya göre, başkaÿhastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi’ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden husumetlisi olan Serdar A. tarafından ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Serdar A., hastane polisi ile hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

