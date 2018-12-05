Röntgen odasındaki cinayetin sanığına, 'haksız tahrik' indirimiyle 12,5 yıl hapis

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan Harun Güler'i (31) röntgen odasında bıçaklayarak, öldüren Serdar Aldemir (28), ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp, 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 28 Ağustos'ta, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Farklı hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği motosiklet kazasında hafif yaralandı. Kantincinin yanında çalışan Tuğba Aldemir'in (27) eşi Serdar Aldemir, kaza yerinde Güler'in düşürdüğü cep telefonunu buldu. Cep telefonuyla Güler'in yakınlarına kazayı bildirmek isteyen Aldemir, eşi ile kantincinin mesajlaştığını gördü. Serdar Aldemir; telefonda 'Tubik' adıyla kayıtlı eşinin Harun Aldemir'e 'Bebeğim' diye mesaj gönderdiğini, kantincinin de Tuğba Aldemir'e 'Canım, bebeğim, ben de seni seviyorum. Ben sana bitireyim demiyorum. Biz zaten beraberiz, bir plan yapabilmemiz için Serdar'dan kurtulman gerekiyor diyorum' yazdığını gördü.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Serdar Aldemir, daha sonra eşi Tuğba Aldemir'i alıp, evlerine götürdü. Serdar Aldemir'in burada dövmeye başladığı eşi, pencereden atlayarak, kaçtı. Serdar Aldemir, bir süre sonra evden ekmek bıçağını alıp, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Harun Güler'in röntgen odasında olduğunu öğrenen Aldemir, içeri girdi. Üzerindeki ekmek bıçağını çıkaran Aldemir, Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan 1 çocuk babası Aldemir, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aldemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'KARINA SAHİP ÇIKSAYDIN' DEMİŞ

Serdar Aldemir hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Aldemir, duruşmada çok pişman olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Eşim Tuğba, maktul Harun'un iş yerinde çalışıyordu. Eşimle aramızda bazı geçimsizliklerimiz vardı. Eşim Tuğba üstüme üstüme geliyordu. Bir nevi beni tartışmaya çekiyordu. Olaydan 1 gün önce ben Tuğba'ya boşanmayı teklif ettim. Fakat o, bunu kabul etmedi. Olay tarihinde ben maktulün iş yerine birkaç kez eşimin de orada çalışması sebebiyle uğradım. Maktul benim motosikletimi aldı, bulunduğumuz yerden yaklaşık 100 metre kadar ilerledikten sonra kaza yaptı. Bu kaza sebebiyle ben yakınlarına haber vermek istedim. O sırada maktulün cep telefonunu bana verdiler. Ben de maktulün yakınlarını aramak isterken mesaj tuşuna basmışım. Mesajlarda eşimin maktul arasındaki yazışmaları, yani mesajlarını görünce ikisinin arasında bir ilişki olduğunu anladım. Eşim Tuğba ile beraber eve gittik. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında eşime birkaç kez vurdum. Daha sonra eşim camdan atlayarak evden kaçtı. Ben eşimi korkutmak için mutfaktan bıçak aldım. Hastaneye yani maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ancak eşimle aralarındaki ilişkiyi konuşmak için hastaneye gittim. Orada maktulün eniştesi ile karşılaştım. Sonra maktulün bulunduğu röntgen odasına geçtim. Maktule 'Bunu bana nasıl yaparsın? Biz kardeştik' diye söylendim. O da bana 'Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın' şeklinde cevap verince ben o öfkeyle üzerimdeki bıçakla onu bıçakladım."

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşi Serdar Aldemir'den şikayetçi olmadığını belirten Tuğba Aldemir de "Maktul ile bizim duygusal ilişkimiz vardı. Kendi aramızda mesajlaşıyorduk. Eşim, o gün bu mesajları gördü. Eşimle birlikte eve gittik, eşim bana vurdu. Aramızda tartışma yaşandı. Şikayetçi değilim" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Serdar Aldemir'i önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ardından olayın haksız tahrik nedeniyle işlendiğine kanaat getirerek, cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Serdar Aldemir, jandarmalar tarafından tekrar Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.