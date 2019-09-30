HABER

Röntgen ve laboratuvar çalışanlarının beklediği karar Danıştay’dan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin, Sağlık-Sen’in Danıştay’a açtığı davanın kazanılmasıyla ödenmeye başlayacağı belirtildi.Sağlık-Sen’in açtığı davayla Danıştay gündemine taşınan uygulamanın geçmişi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 yılında aldığı bir karara dayanıyor.

Röntgen ve laboratuvar çalışanlarının beklediği karar Danıştay’dan geldi

Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin, Sağlık-Sen’in Danıştay’a açtığı davanın kazanılmasıyla ödenmeye başlayacağı belirtildi.
Sağlık-Sen’in açtığı davayla Danıştay gündemine taşınan uygulamanın geçmişi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 yılında aldığı bir karara dayanıyor. Kurumun 23 Haziran 2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet Ücretleri” konulu genel yazısının “artırımlı nöbet ücreti ödenecek birimlere kısmi süre ile hizmet verenlerin nöbet ücreti” maddesine istinaden, acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar ünitelerinde çalışanlara yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmemeye başlamıştı.
Sağlık-Sen, röntgen ve laboratuvar biriminde çalışan ve nöbet tutmak sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay’a başvurmuştu. Açılan davada Sağlık-Sen’i haklı bulan Danıştay 12. Dairesi, haksızlığa zemin teşkil eden kurum kararını iptal etti.
Danıştay’ın iptal kararını değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin acile hizmet verdiğini kurum yetkilileri de çok iyi biliyor. Ama buna rağmen çalışanlarımız adına haksız bir uygulama yapılmış. Açılan davada yüksek mahkeme haklı bir kararın altına imza attı. Karar röntgen ve laboratuvar teknisyenleri gibi hepimizi mutlu etmiştir” dedi.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktıAngolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararıKubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.