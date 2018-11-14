Röntgende, başında 7 saçmayla yaşadığı ortaya çıktı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokaklarda yaşarken, gurbetçi aile tarafından sahiplenilip Almanya'ya götürülen Collie-Terrier cinsi köpeğin, diş bakımı için gittiği veterinerde çekilen röntgeninde, başında 7 saçma tespit edildi. Köpeği sahiplenen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin" dedi.

Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılırken, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen, ancak yeniden terk edilen 'Dük' isimli köpeği, Altınova Mahallesi sokaklarında yaşarken Almanya’da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti sahiplendi. 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann çifti, köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova’dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük’ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük’ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı.