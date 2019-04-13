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Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

ERZURUM'da polisin son 25 günde düzenlediği 6 operasyonda çeşitli miktar ve türde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi tutuklandı.

Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polisin son 25 günde düzenlediği 6 operasyonda çeşitli miktar ve türde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi tutuklandı. Bir otele yapılan baskında gözaltına alınan İran uyruklu kişinin, 34 parça halindeki uyuşturucuyu polisi görünce anüsüne soktuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeler hastanede çekilen röntgen tespit edildi.
​Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 18 Mart günü Ağrı yönünden Erzincan yönüne giden İran plakalı yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Yolculardan İran uyruklu K.A.A.'nın valizinde, zemin kısmı ve yan tarafına döşeme ile astar arasına gizlenmiş toplam 7 kilo 257 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri, 21 Mart'ta ise bir otele baskın düzenledi. Polisin geldiği gören İran uyruklu şüphelilerden biri, 34 parça halindeki 483 gram metamfetamini makatına soktu. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde, paketler tespit edildi. Doğal yolla çıkan paketlerdeki uyuşturucuya el koyan polis, H.F. ve P.M.P.’yi gözaltına aldı.
1 Nisan'da, başka bir operasyonda ise Erzincan yönüne giden araç, polis kontrol noktasında durduruldu. S.U. ve F.D.'nin bulunduğu araçta yapılan aramalarda motor kısmında bulunan silecek haznesinin içerisine zulalanmış 548 gram metamfetamin bulundu.
Aynı gün Erzincan'a giden yolcu otobüsünde ise Afganistan uyruklu Ö.B.'nin ayakkabısının tabanına ve çantasının kol askıları ve iç astarı altına gizlenmiş 1 kilo 15 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Polis kontrol noktasında 6 Nisan'da durdurulan M.B. ve H.B.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış 12 kilo 261 gram eroin tespit edildi.
Son olarak ekipler, 9 Nisan'da durdurulan yolcu otobüsünde İranlı R.N.'ye ait valizin astar kısmında preslenmiş şekilde 2 kilo 370 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Gözaltına alınan 9 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildiRöntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildiRöntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildiRöntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

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