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Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bitkin durumda bulunup veterinere götürülen kedinin çekilen röntgeninde, vücudunda saçmalar olduğu ortaya çıktı. Bir süredir saçmayla yaşadığı belirlenen kedinin ameliyat edileceği öğrenildi.

Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

Turgutreis Mahallesi’nde köpeğini gezdiren Ezgi Gül adlı vatandaş yolda bitkin durumda bir kediye rastladı. Ezgi Gül’ün durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği’ne bildirmesinin ardından kedi Veteriner Kliniği’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan kedinin burada çekilen röntgeni ise şok etti. Arka ayakları kırık olduğu görülen kedinin vücudunda da havalı tüfekten çıktığı tahmin edilen 3 adet saçma tespit edildi. Bir süredir saçmalarla yaşayan kedinin ameliyata alınacağı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Kliniği yetkilileri, "Kedinin vücudunda 3 adet saçma var. Ayaklarındaki darbeden kaynaklı kırıklar var, araba çarpmış olabilir, saçmadan kaynaklı kırığa benzemiyor. Kedinin daha önceden vurulduğunu ve bu saçmalarla yaşadığını tahmin ediyoruz ama ameliyattan sonra kesin bir şey söyleyebiliriz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum kedi saçma

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