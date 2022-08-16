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Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

16.08.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noel ağacını süsleyen bir kadının başına gelen talihsiz kaza aylar sonra gündeme geldi. Ağacı süslerken metal çubuğun üzerine düşen 54 yaşındaki kadının röntgen filmi görenleri şaşırttı. Kimsenin yaşamak istemeyeceği kaza sonrası, hastaneye kaldırılan kadını gören doktorlar yaşananları kayda aldı. Bir buçuk saat süren operasyon sonucu metal çubuktan kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Şansız bir kadın Noel ağacı süslerken metal çubuğun üzerine düştü. Metal çubuk kadına sağlanırken şans eseri herhangi hayati organa zarar vermedi. Röntgen filminin basına düşmesi sonucu ortaya çıkan olay Kuzey İrlanda’da yaşandı. İsmi açıklanmayan 54 yaşındaki kadın, aylar sonra yayınladığı mesajda sağlık görevlilerine hayatını borçlu olduğunu söyledi.

LEĞEN KEMİĞİNE SAPLANDI

Ağacın üst kısımlarını süslemek için bir sandalyeye çıkan kadın dengesini kaybedince düştü. Düşerken metal çubuk leğen kemiğine saplandı. Kadının pelvisinin bir röntgeni, metal çubuğun pelvise sağdan çapraz olarak sol tarafa doğru girdiğini gösteriyor.

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KESMESİ BİR BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Dış basında yer alan haberlere göre, eve gelen ekipler kadına saplanan metal çubuğu bir buçuk saatte kesebildi.

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TAMAMEN İYİLEŞTİM

Yayınlanan haberde, direğin nasıl çıkarıldığı veya hastanın iyileşmesinin ne kadar sürdüğü hakkında ayrıntılar yer almıyor. Talihsiz kadın yayınladığı açıklamada şunları yazdı: "Ambulanstan hastaneye kadar mükemmel bir bakım ve ilgi gördüm. Hastanedeki tüm personel son derece kibar ve destekleyiciydi ve hayatımı onlara borçluyum. Neyse ki tamamen iyileştim. Çok teşekkür ederim."


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röntgen
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