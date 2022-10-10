Root atma nasıl yapılır, öncesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Root nasıl atılır?

Android akıllı telefona sahip kullanıcılar için root atma işlemi oldukça önemlidir. Bu işlem sayesinde kullanıcılar, cihazlarının işletim sistemlerini yeniden şekillendirebilmektedir. Telefon root'lama işlemi kolay olmasına rağmen bazen riskli de olabilmektedir. Bu yüzden dikkatli ve güvenli bir şekilde yapılması gerekir.

Root Atmadan Önce Yapılması Gerekenler

Root atma işleminde cihaz içerisindeki herhangi bir uygulama, fotoğraf gibi verilerin silinme olasılığı oldukça düşüktür. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı kullanıcıların cihazlarına root atmadan önce veri yedeklemesi yapması önerilmektedir. Ayrıca bu işlemin başarı bir şekilde tamamlanabilmesi için şarj yüzdesinin yüksek olması gerekmektedir. Eğer cihazınızın pilinde herhangi bir sorun varsa root atma işlemini cihaz şarja takılı iken yapabilmeniz mümkündür.

Bazı akıllı telefonlarda üreticiden kaynaklı bootloder kilidi bulunmaktadır. Bu kilit telefonunuzun güvenliğini korumakla birlikte cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını engellemektedir. Eğer akıllı telefonunuzda bu güvenlik kilidi mevcutsa, root atma işleminden önce bu kilidi açmanız gerekmektedir. Gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Root Nasıl Atılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara root atma işlemini yapmak son derece kolaydır. Bu işlemi bilgisayarlı yapabileceğiniz gibi bilgisayar olmadan da yapabilirsiniz. Bilgisayar ile yapılan root atma işlemi biraz karmaşık olduğundan bilgisayarsız olan işlem tercih edilmektedir. Aşağıdaki adımları uygulayarak, bu işlemi hızlı bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.

İlk önce kullandığınız akıllı telefonunuzun modelini öğrenmeniz gerekmektedir.

Daha sonra olası bir problem ile karşılaşmamak adına veri yedeklemesi yapmalısınız.

Ardından akıllı telefonunuzun “ayarlar” kısmına giriş yapınız. Burada “güvenlik” bölümü yer almaktadır. Güvenlik bölümünden “bilinmeyen kaynaklardan uygulamaya yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif hale getiriniz.

Sonrasında root atma işlemi için kullanılan uygulamalardan birini seçip, akıllı telefonunuza indiriniz.

Uygulama akıllı telefonunuza yüklendikten sonra kurulum işlemini başlatınız. Kurulum tamamlandıktan sonra ekranın hemen en alt kısmında “try root” yazısı çıkacaktır.

“Try root” yazısına tıkladıktan sonra telefona root atma işlemi başlayacaktır.

İşlem %100’e geldiğinde akıllı telefonunuza yaptığınız root atma işlemi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olacaktır.

Android akıllı telefonlar dışında tabletlere de bu işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tablete root atma işleminde de yukarıda yer alan adımlar geçerlidir.

