Root atma nasıl yapılır, öncesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Root nasıl atılır?

Android akıllı telefona sahip kullanıcılar için root atma işlemi oldukça önemlidir. Bu işlem sayesinde kullanıcılar, cihazlarının işletim sistemlerini yeniden şekillendirebilmektedir. Telefon root'lama işlemi kolay olmasına rağmen bazen riskli de olabilmektedir. Bu yüzden dikkatli ve güvenli bir şekilde yapılması gerekir.
Root atma işleminde cihaz içerisindeki herhangi bir uygulama, fotoğraf gibi verilerin silinme olasılığı oldukça düşüktür. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı kullanıcıların cihazlarına root atmadan önce veri yedeklemesi yapması önerilmektedir. Ayrıca bu işlemin başarı bir şekilde tamamlanabilmesi için şarj yüzdesinin yüksek olması gerekmektedir. Eğer cihazınızın pilinde herhangi bir sorun varsa root atma işlemini cihaz şarja takılı iken yapabilmeniz mümkündür.
Bazı akıllı telefonlarda üreticiden kaynaklı bootloder kilidi bulunmaktadır. Bu kilit telefonunuzun güvenliğini korumakla birlikte cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını engellemektedir. Eğer akıllı telefonunuzda bu güvenlik kilidi mevcutsa, root atma işleminden önce bu kilidi açmanız gerekmektedir. Gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara root atma işlemini yapmak son derece kolaydır. Bu işlemi bilgisayarlı yapabileceğiniz gibi bilgisayar olmadan da yapabilirsiniz. Bilgisayar ile yapılan root atma işlemi biraz karmaşık olduğundan bilgisayarsız olan işlem tercih edilmektedir. Aşağıdaki adımları uygulayarak, bu işlemi hızlı bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.
Android akıllı telefonlar dışında tabletlere de bu işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tablete root atma işleminde de yukarıda yer alan adımlar geçerlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum