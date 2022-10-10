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Root ne demek? Root yetkisi nedir?

10.10.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android cihazların büyük bir bölümünde sistem üzerinde değişikliğe izin verilmemektedir. Kullanıcılar, özellikle akıllı telefonları üzerinde daha fazla yetkiye sahip olabilmek için root atma işlemini yapmaktadır. Bu işlem sadece Android işletim sistemine sahip cihazlarda işe yaramaktadır. Bu işlem ile birlikte kullanıcıya cihazları üzerinde sınırsız hak tanınmaktadır. Root ne demek, anlamı nedir,?

Root ne demek? Root yetkisi nedir?

İçindekiler

  • Root Ne Demek?
  • Cihazınız Root Edilmiştir Ne Demek?
  • Root Yetkisi Ne Demek?
  • Root Erişimi Ne Demek?
  • How is The Root Bender Ne Demek?

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir sistem olduğundan root'lama işlemi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu işlem sayesinde cihazda kullanılamayan tüm özellikler kullanılabilir duruma gelmektedir. Özellikle Android akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına bu işlemi yaparak, sistem üzerinde tam yönetim egemenliğine sahip olmaktadır. Akıllı telefonlar dışında tabletlere de bu işlem kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Root Ne Demek?

Root Türkçe karşılığı “kök dizin” anlamına gelmektedir. Windows işletim sistemine sahip cihazlarda yönetici konumunda olan administrator’un tam karşılığı, root sözcüğüdür. Android akıllı telefon, tablet gibi cihazlarda belirli programların çalışabilmesi için root atma işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem, cihaz kullanıcısının onayı ile yapılabilmektedir.

Cihazınız Root Edilmiştir Ne Demek?

Kullanıcılar, cihazlarına root atma işlemini yaptıklarında sistem üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmış olur. Cihaz kullanıcı tarafından dilediği gibi kullanılabilir.

Root Yetkisi Ne Demek?

Root atma işlemi cihaza uygulandıktan sonra kullanıcıya sistem üzerinde tam yetki verilmiş olur. Cihaz üzerindeki tüm haklar kullanıcıya geçmektedir.

Root Erişimi Ne Demek?

Bu işlem akıllı telefon veya tabletlere uygulandığında, cihazların daha önceden ulaşamadığı her detaya ulaşım hakkı tanınır. Böylelikle kullanıcılar Android cihazlarına istedikleri uygulamayı yükleyebilir, sistem üzerinde değişiklik yapabilir, istemedikleri programları silebilir veya işletim sistemini kişileştirebilir.

Cihazınızı root'lamak için birçok basit uygulama mevcuttur. Bu uygulamalardan birini cihazınıza yükleyerek, işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Android cihazınıza root atma işlemini yaptıktan sonra yönetici izni ile mümkün olan her işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, işlem sonrası cihazınızın yazılımını değiştirmek isterseniz, cihazınız garanti kapsamından çıkabilmektedir.

How is The Root Bender Ne Demek?

Türkçe karşılığı kök ayrıcalıklarına erişimin nasıl yapıldığıdır. Android akıllı telefon veya tabletlerin tüm sistemsel ve yazılımsal özelliklerine tam erişim sağlanılabilmesi için root'lama, yani kökleme işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem için kullanılan birçok root atma programı bulunmaktadır. Kullanıcılar, bu programları cihazlarına indirerek, süper kullanıcı hakları elde etmektedir.

Root atma işlemi için cihazınıza bu programlardan birini kurmanız yeterlidir. Ardından uygulamayı açıp işlemi kolay bir şekilde başlatabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra cihazında istediğiniz değişikliği özgür bir şekilde yapabilirsiniz.

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