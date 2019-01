Bundan sonraki soru, uluslararası hukuk ve adalet kalmadıysa o zaman ne hüküm sürecek dünyada? Çünkü adaletin, hukukun, demokrasinin olmadığı yerde bunları yerine geçecek bazı kavramlar, bazı değerler olmalı. Muhtemelen dünyayı çok daha büyük sıkıntılar bekliyor diyebiliriz. Bu iki olay dünya tarihini değiştirmeye aday bence ve bunun karşısında yapılması gereken acil müdahale edip her iki süreci de tersine çevirmektir. Yani Kaşıkçı olayı nasıl uluslararası hukukun, adaletin yok edilmesiyse Venezuela'ya yapılan da aynı şeydir. Her ikisinde de görmezlikten gelme veya sonuna kadar gidememe durumu bence dünyadaki temel değerleri ve dengeleri değiştirecektir. Bu hiç istenen bir durum değil ve burada her aklı başında aydının, her devlet adamının, dünyanın tüm ülkelerinde karşı çıkması gerekir.

Soru: ABD Maduro'ya baskısını artırmak istiyor. Bundan sonra sürecin nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz? Maduro'ya baskı daha ne kadar artabilir? Senaryolar ne olabilir?

Kutlu: Çok tehlikeli bir süreçteyiz. Ülkenin kendi doğal kaynaklarıyla edindiği parasına el kondu. El konulmakla da kalınmadı bloke edildi. Ve bu bloke edilen bu paranın gayrimeşru bir şekilde iktidarı gasp etmeye çalışılan çevreler tarafından kullanılabileceği açıklandı. Citgo adlı Venezuela tarafından kurulmuş bir ABD şirketi var. Chavez dönemine dayanan rafinerilerin, 5 bin civarındaki benzin istasyonlarının gelirlerinin toplandığı şirket. Citgo’nun faaliyetlerini durdurmuyor. Ama Citgo'dan kazanılacak gelirlerin bloke edilmiş bir hesaba aktarılacağı öngörüyor. Yani kaynak atmaya devam etsin ama bundan oluşan zenginlik Venezuela’ya değil Amerika’daki bloke edilmiş bir hesaba gelsin. Aldıkları hangi karar öbüründen daha hukuksuzdu ikilemindeyiz. Bunun cevabını da tarih verecektir. Öte yandan Avrupa Birliği 8 gün içinde Maduro'nun erken seçim kararı almasını istiyor. Batı demokrasisinin en önde gelen ülkeleri bunlar.