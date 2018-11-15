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Röportaj yaptığı sırada paçası tutuştu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

Pazarcı adam, röportaj yaptığı sırada paçası yanmaya başladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Zeytin satan pazarcı adam röportaj yaptığı sırada hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Kameranın kayıtta olduğu sırada paçasının yandığını fark eden adamın o anları...

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Anahtar Kelimeler:
pazarcı adam röportaj

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