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Sokak röportajında söyledikleri sonrası tutuklandı

24.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menemen ilçesinde V.Y. isimli vatandaş, sokak röportajında söyledikleri sonrası tutuklandı. V.Y., halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, aşağıladığı, halk arasında korku ve paniğe neden olma amacıyla tehditlerde bulunduğu suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Sokak röportajında söyledikleri sonrası tutuklandı

İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta, Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlattı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelinin, V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı. 2011 yılında 'terör örgütü propagandası yapmak', 2013'te 'pankart asmak', 2008 yılında ise 'propaganda yapıp, ulaşım araçlarına saldırma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme'den suç kaydı bulunan V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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İzmir
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