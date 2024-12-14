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Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

14.12.2024 17:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı röportaj sonrası harekete geçti. Başsavcılık re'sen soruşturma başlatırken Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğine sevk edilen Mengü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Röportajına YPG/ PYD terör örgütü lideri Salim Müslim'i çıkarmıştı! Nevşin Mengü gözaltına alındı

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya platformundaki röportajında YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim'i çıkartmıştı. Söz konusu gelişme sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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"ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI"

Başsavcılık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasagi" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

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Kaynak: DHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü
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