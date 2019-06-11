Rosatom, Slovakya’nın nükleer santrallerine nükleer yakıt tedarik etmeye devam edecek

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom’un yakıt şirketi TVEL ile Slovak elektrik üretim şirketi Slovenské Elektrrne A.Ş, 2022-2026 yılları arasında ve 2030 yılına kadar uzatılma olasılığı ile Slovakya’daki nükleer santrallere nükleer yakıt tedarik edilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.

Sözleşmeler TVEL’in, Slovakya’daki nükleer santrallere nükleer yakıt tedariğine yönelik uluslararası kamu ihalesinde aldığı zaferi takiben müzakere edildi. Belgeler, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini’nin huzurunda Moskova’da imzalandı. Rus nükleer yakıtı, Bohunice NGS ve Mochovce NGS’de yer alan VVER-440 reaktörlü dört operasyonel güç ünitesi ile Mochovce NGS’nin şu anda inşaatı son aşamasına gelen ve yine VVER-440 reaktöre sahip iki güç ünitesine tedarik edilecek.

TVEL JSC’nin Başkanı Natalia Nikipelova, “Rosatom yakıt bölümü, bireysel müşteri gereksinimlerine uygun olarak VVER-440 reaktörleri için nükleer yakıt üretiminde benzersiz deneyime ve uzmanlığa sahiptir. İmzalanan anlaşmalara göre, TVEL JSC, Slovak uzmanlarıyla birlikte ekonomik verimliliğini artırmak için Slovak NGS’lerin yakıt döngüsü stratejisini optimize edecek. Slovak NGS’lerin çalışan tüm güç üniteleri, yeni bir Slovak nükleer enerji üretimi için emirleri yerine getiren Elektrostal’daki Makine Yapım Tesisi’nde üretilen nükleer yakıtla çalışmaktadır” dedi.

Slovenské Elektrrne’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Branislav Strek ise, “Bu sözleşmeyi imzalayarak, önümüzdeki birkaç yıl için nükleer santrallerimize nükleer yakıt tedarikçisinin seçildiği uzun ve zor süreci başarıyla tamamladığımız için mutluyum. Bunun, yakıt temininin yüksek düzeyde emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Toplam elektrik gücü 1940 MW olan nükleer üretim, Slovak elektrik sisteminin temelini oluşturuyor. Bohunice NGS’in iki ünitesi (1984-1985) ve Mochovce NGS’nin iki ünitesi (1998-1999) yılda yaklaşık 15 milyar kWh elektrik, bir diğer ifadeyle ülkedeki toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 55’ini üretiyor. Slovakya, nükleer üretimin enerji dengesi içindeki payı bakımından dünya çapında ikinci ülke konumunda, yakın gelecekte Mochovce Nükleer Santrali’nin 3 ve 4 No’lu ünitelerinin devreye alınmasından sonra bu oranın daha da artması bekleniyor.

