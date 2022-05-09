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Roscosmos Başkanı Elon Musk'ı tehdit etti

09.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın uzay dairesinin başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna'ya uydu üzerinden internet sağlaması nedeniyle Elon Musk'ı tehdit etti.

Roscosmos Başkanı Elon Musk'ı tehdit etti

Musk da Twitter'dan imalı bir paylaşımda bulundu. Rusya'nın uzay dairesi Roscosmos'un başkanı Dmitri Rogosin, ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ı Ukrayna'ya uydu üzerinden internet sağlamasının sonuçları olacağı konusunda tehdit etti. Mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir paylaşım yapan Rogosin, Musk'ın "Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını" iddia etti.

Musk da Twitter hesabından "Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX adlı uzay firmasının sahibi olan Musk'tan Starlink adlı uydu internet sistemini Ukrayna'nın kullanımına açmasını istemiş, Musk da bu talebe olumlu yanıt vermişti.

Roscosmos Başkanı Rogosin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın önde gelen savunucularından biri. Rogosin, Telegram üzerinden hafta sonu yaptığı bir paylaşımda da "Rusya, bir nükleer savaşta NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebilir. Ancak nükleer bir çatışmanın yeryüzüne etkileri nedeniyle bunu izin veremeyiz" demişti.

dpa/HS,BÖ

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Rusya Ukrayna
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