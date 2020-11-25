Rose McGowan kırık koluyla sahilde

Meksika'da tatil yapan oyuncu Rose McGowan, önceki gün sevgilisi Ivan ve Pearl (İnci) adlı köpeği ile birlikte bir sahilde görüntülendi.

Mcgowan'ın alt kısmı siyah, üst parçası ise sarı olan bir bikini giydiği görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda kolu kırılan Rose McGowan, kolu alçıda olmasına rağmen denize girmeyi ise ihmal etmedi.

Rose McGowan, ABD seçimleriyle ilgili haber okurken merdivenlerden düşüp, kolunu kırmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun kolu alçıya alınmıştı.



47 yaşındaki Rose McGowan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastanedeki tedavisinin kendisine 250 dolara mal olduğunu belirtmişti.