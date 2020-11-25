MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rose McGowan kırık koluyla sahilde

Rose McGowan kırık koluyla sahilde

25.11.2020 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda kolu kırılan oyuncu Rose McGowan, önceki gün Meksika'daki bir sahilde objektiflere yansıdı. McGowan, kolu alçıda olmasına rağmen denize girmeyi ihmal etmedi.

Meksika'da tatil yapan oyuncu Rose McGowan, önceki gün sevgilisi Ivan ve Pearl (İnci) adlı köpeği ile birlikte bir sahilde görüntülendi.

BGUS_2038468_013

Mcgowan'ın alt kısmı siyah, üst parçası ise sarı olan bir bikini giydiği görüldü.

BGUS_2038468_019

Geçtiğimiz haftalarda kolu kırılan Rose McGowan, kolu alçıda olmasına rağmen denize girmeyi ise ihmal etmedi.

BGUS_2038468_029

Rose McGowan, ABD seçimleriyle ilgili haber okurken merdivenlerden düşüp, kolunu kırmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun kolu alçıya alınmıştı.
BGUS_2038468_032

47 yaşındaki Rose McGowan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastanedeki tedavisinin kendisine 250 dolara mal olduğunu belirtmişti.

Rose McGowan

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini

İlginizi Çekebilir

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Diğer Haberler

Phoebe Price Noel ruhuna şimdiden girdi

Noel ruhuna şimdiden girdi

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den sürpriz düet

Kadın hakları için bir araya geldiler! Sürpriz düet

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru 17 yaşına girdi

Duru 17 yaşına girdi! Güzelliği anneden...

Türk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin acı günü!

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

'Bakımsız kırmızı turşu olmuş' demişti...

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

'Haftaya evli başladık'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.