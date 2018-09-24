Rosenstein İstifasını mı Sundu?

Geçen hafta New York Times gazetesinde hakkında çıkan haberin ardından Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın istifasını sunduğu belirtiliyor.

Rosenstein’ın sözlü olarak Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’e istifasını sunduğu kaydedildi.

New York Times gazetesinde çıkan haberde Rosenstein’in Amerika Başkanı Donald Trump’ı gizlice kaydetmeyi tartıştığı basına yansımıştı.

Rosenstein, iddiayı yalanlamıştı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri Rosenstein'ın şaka yaptığını kaydetmişti.

Gazetede ayrıca Rosenstein’ın Trump’a karşı 25. Maddeyi harekete geçirmeyi değerlendirdiği yer almıştı.

25. madde Başkan yardımcısı liderliğinde, kabine üyelerinin desteği ve Kongre’nin onayıyla Başkan’ın görevden alınmasını öngörüyor.

Rosenstein, 25. Maddeyi değerlendirdiği iddiasını da reddetmişti.

Rosenstein, Rusya soruşturması için özel savcı atayan isimdi. Rosenstein’ın istifasının ya da görevden alınmasının soruşturmayı nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

