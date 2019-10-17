Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmasını durdurdu

Rosneft’in Genel Müdür Yardımcısı Eric Liron, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere bağlı olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Suriye sınırına yakın bölgesinde 8 numaralı bloktaki çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya’nın devlete ait petrol şirketi Rosneft’in Genel Müdür Yardımcısı Eric Liron, Rus basınına verdiği röportajda Rusya’nın petrol üretim politikaları hakkında bilgi verdi. Rusya’nın doğusunda ve Sibirya bölgesinde ekonominin canlanması amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vergi indirimi uyguladığı kararnameyi imzaladığını hatırlatan Liron, “Doğu ve Sibirya bölgelerinde petrol sahalarının işletilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili planlarımız dahilinde önümüzdeki yıllarda 20’den fazla petrol sahasında 120 milyon ton civarında üretim hedefliyoruz. 2022 yılına kadarki üretim hedefimiz 33 milyon ton üretim olarak görülüyor” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği terör operasyonu nedeniyle bölgede son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak alınan kararları açıklayan Liron, “Suriye sınırına yakın 8 numaralı blokta ise çalışanların yüzde yüz güvenliği sağlanana kadar çalışmaları durdurduk ancak biz oraya ciddi olarak ve uzun süreliğine girdik” ifadelerini kullandı.