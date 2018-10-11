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Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Almanya'nın ünlü market zinciri Rossmann'ın sahibi Dirk Rossmann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşlerini açıkça söylememesi konusunda ailesinden ve Türk çalışanlarından uyarı aldığını belirterek, "Eğer düşündüklerimi açık bir şekilde söylersem, Türkiye'ye giremem" dedi.

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Alman ikinci kanalı ZDF'den Markus Lanz'ın sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki Rossmann, yüksek bir eğitim almamasına rağmen başarısının sırlarını anlattı.

Siyasi görüşü hakkında fazla açık vermeyeceğini ifade eden Rossman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşmamakta tembihli olduğunu ifade etti.

Sunucunun, "Türkiye'de 1700 ile 2000 arasında çalışanınız var. Neden bu konuda geri durmayı tercih ediyorsunuz?" sorusuna Rossmann, "Şimdi konuşursam, kendimi tutamam. Herkes biliyor ki, görüşlerimi açıkça söylersem Türkiye'ye gitmemem gerekir ve oradaki çalışanlarımızla karşılıklı sorumluluklarımız var" yanıtını verdi.

Mağazalarında çalışanların giyim tarzına, türban takıp takmamasına değil, güler yüzlü olmasına dikkat ettiklerini belirten Rossmann, ancak birinin peçe ve kara çarşafla gelmesi halinde, ona "Bu gerçekten böyle olmak zorunda mı?" diye soracağını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
niktir git zaten neişin var ülkemde kan emiciler
insanları zan altında bırakmak günahtır eğer müslümansan biliyorsundur. varsa birşey söyle yoksa insanlarının kafasını karıştırma
@relax35x muslumanlar hep dogrumu söyluyor.. biz onun tam tersini göruyoruz hemde iftira seklinde..sen tv haber falan izlemiyormusun okumuyormusun.. bayraklar kabataştaki bası ortülü bacılar fetoyle hiç görusmedim camide içki içtiler ... daha yuzlerce var..nerde yasıyorsun sen????
bu ülke onun ya ona bişey dıyemessın
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