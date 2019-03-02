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Rostock Havalimanı Antalya’ya talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Germania ve Flybmi havayolu şirketlerinin iflasını açıklaması üzerine Rostock Laage havalimanı yeni finansman kaynakları arama çalışmaları sonucu Rostock’tan Antalya’ya nisan ayı itibariyle yeni uçuşlar gerçekleştirilebilir.Geçtiğimiz sene 300 bin yolcu ağırlayan Rostock Laage Havalimanı Germania ve Flybmi gibi havayolu şirketlerinin iflasını açıklamasıyla maddi sorunlar yaşamaya başladı.

Germania ve Flybmi havayolu şirketlerinin iflasını açıklaması üzerine Rostock Laage havalimanı yeni finansman kaynakları arama çalışmaları sonucu Rostock’tan Antalya’ya nisan ayı itibariyle yeni uçuşlar gerçekleştirilebilir.
Geçtiğimiz sene 300 bin yolcu ağırlayan Rostock Laage Havalimanı Germania ve Flybmi gibi havayolu şirketlerinin iflasını açıklamasıyla maddi sorunlar yaşamaya başladı. Finansman sıkıntısı yaşayan Rostock Laage Havalimanını açık tutabilmek için çalışan Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Cristian Pegel, NDR 1 Radio’ya konuştu. Rostock Havalimanını finanse edebilmek için çeşitli yöntemler geliştirdiklerini dile getiren Pegel, bazı havayolu şirketleri ile görüşüldüğünü söyledi.
Havalimanı yöneticisi Dörthe Hausmann ise, Corendon Havayolu şirketiyle kısmen anlaşıldığı ve bu yılın nisan ayından itibaren Corendon havayolu şirketinin haftada iki gün Antalya’ya uçuş gerçekleştirebileceği ifade etti.

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