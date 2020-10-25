HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

Aksaray’da seyir halindeyken rot arızası yapan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya Mevkiinde meydana geldi.

Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Aksaray’da seyir halindeyken rot arızası yapan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şammaz Ş. (64) idaresindeki 68 EE 178 plakalı Tofaş marka otomobil, Aksaray istikametine seyir halindeyken rot arızası yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken kontrolden çıkan yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Ş. (16) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
HDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandıHDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandı
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı
HDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
MSB görüntüleri paylaştı! "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası tamamlandı
MSB görüntüleri paylaştı! Deniz safhası tamamlandı
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Sahte içkide korkutan bilanço! Yurt genelinde 17 günde 78 kişi öldü
Kabus büyüyor! İşte sahte içkide 17 günlük bilanço
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.