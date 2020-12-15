Rot ve balans ayarı yakıtı etkiler mi?

Rot ve balans ayarı sürüş konforunuzu ve güvenliğinizi artırmanız için yapılan bir ayar. Bu iki başlık sizce yakıt tüketimini artırır mı? Rot ayarınızın bozuk olduğunda aracınız sağa veya sola çeker. Bu süreçte aracınızı bir çizgide tutmak için direksiyona sürekli müdahalelerde bulunmanız gerekecektir. İşte bu durumda hızınız azda olsa düşecek ve siz tekrar o hıza çıkmak için gaza tekrar daha fazla basmanız gerekebilecektir. Peki; rot ve balans ayarı yakıtı ne kadar etkiler? Rot balans nasıl yapılır?

ROT AYARI NEDİR?

Aracın lastiklerinin birbirine uzaklığının eşit, açılarının da düzgün olmasını sağlayan bir ayardır. Bu ayar sayesinde aracınız bir düzlem üzerinde doğru şekilde yürümesini sağlar. Burada amaç birazda sürüş konforunu arttırmaya yönelik olmaktadır. Rot ayarı bozuk olan araç sağa veya sola çekme yaparak sürüş konforunuzu azaltır.

ROT AYARI NASIL YAPILIR?

Rot ayarı uzman ekipman ve birey tarafından yapılır. Bu konuda özel aparatlar hatta en gelişkin lazerli sistemler kullanılır. Araç lastikleri sağa veya sola oynayabilecek şekilde bir platforma çıkarılır. Her lastiğe ayrı ayrı aparatlar takılır. Böylelikle her lastiğin birbirine olan uzaklığı ve açısı doğru bir şekilde ölçülür. Ölçüm sonunda açı ve uzaklıklarda kaçıklık var ise aşağıdaki ayar noktalarında düzenlemeler yapılır. Rot ayarı yapıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılır ve durum eşitleninceye kadar bu tekrar edilir. Rot ayarı yaklaşık olarak 10 bin kilometrede bir veya araç sağa veya sola çektiğini hissettiniz anda yaptırılmalıdır. Lastik değişimi veya rot kolu ve başı değişiminde de yaptırılması gerekebilir.