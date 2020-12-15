Rot ve balans ayarı yakıtı etkiler mi?

Rot ve balans ayarı sürüş konforunuzu ve güvenliğinizi artırmanız için yapılan bir ayar. Bu iki başlık sizce yakıt tüketimini artırır mı? Rot ayarınızın bozuk olduğunda aracınız sağa veya sola çeker. Bu süreçte aracınızı bir çizgide tutmak için direksiyona sürekli müdahalelerde bulunmanız gerekecektir. İşte bu durumda hızınız azda olsa düşecek ve siz tekrar o hıza çıkmak için gaza tekrar daha fazla basmanız gerekebilecektir. Peki; rot ve balans ayarı yakıtı ne kadar etkiler? Rot balans nasıl yapılır?
Aracın lastiklerinin birbirine uzaklığının eşit, açılarının da düzgün olmasını sağlayan bir ayardır. Bu ayar sayesinde aracınız bir düzlem üzerinde doğru şekilde yürümesini sağlar. Burada amaç birazda sürüş konforunu arttırmaya yönelik olmaktadır. Rot ayarı bozuk olan araç sağa veya sola çekme yaparak sürüş konforunuzu azaltır.
Rot ayarı uzman ekipman ve birey tarafından yapılır. Bu konuda özel aparatlar hatta en gelişkin lazerli sistemler kullanılır. Araç lastikleri sağa veya sola oynayabilecek şekilde bir platforma çıkarılır. Her lastiğe ayrı ayrı aparatlar takılır. Böylelikle her lastiğin birbirine olan uzaklığı ve açısı doğru bir şekilde ölçülür. Ölçüm sonunda açı ve uzaklıklarda kaçıklık var ise aşağıdaki ayar noktalarında düzenlemeler yapılır. Rot ayarı yapıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılır ve durum eşitleninceye kadar bu tekrar edilir. Rot ayarı yaklaşık olarak 10 bin kilometrede bir veya araç sağa veya sola çektiğini hissettiniz anda yaptırılmalıdır. Lastik değişimi veya rot kolu ve başı değişiminde de yaptırılması gerekebilir.
Lastiğin her iki yüzeyinin de eşit ağırlıkta ve düz bir şekilde dönmesini sağlayan jant içine ve dışına takılan ufak ağırlıklarla birlikte yapılan bir ayardır. Bu ağırlıklar sayesinde her lastiğe eşit ağırlık binerek sürüş konforunuzu arttırmış olursunuz. Balansı bozuk araç direksiyonda ve lastik aksamında titremelere sebep olur. Bu sebepten dolayı sürüş konforunuz azalır. Ayrıca devamında bu ayar yaptırılmazsa aracın öne arka takımlarında sorunlar baş göstermeye başlar.
Balans ayarı lastiklerin tek tek özel bir aparat üzerinde ağırlık ayarının yapılmasıyla sağlanır. Bunun için lastikler sökülür ve göbeklerinden çevrilmek üzere özel bir cihaza bağlanır. Cihaz belli bir hızda lastiği çevirir. Daha sonrasında lastiğin yörüngesine göre ağırlık dağılımını kontrol eder. Devamında lastik durur ve sistem hangi noktaya ne kadar ağırlık koymanız gerektiğini size gösterir. Bu lastiğin dışında ve içindeki ağırlık oranı eşit oluncaya kadar tekrarlanır. Daha sonrasında bu işlem tüm lastikler için yapılır.
Bu durum aslında daha çok sürüş konforunuzu etkiler ancak, devamında aracı kontrol altında tutabilmek için ufak direksiyon tepkileri hızınızı azaltacak ve siz o hıza tekrar çıkabilmek için gaza daha sert tepkiler vermeye başlayacaksınız. Bu doğrultuda yakıt tüketiminiz artacak. O sebepten dolayı rot ve balans ayarınızın düzenli olduğundan emin olun.