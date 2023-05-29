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Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

29.05.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile uçaktaki yolcular arasında tartışma yaşandı. Hava koşulları nedeniyle rötar yapan uçağın Bakan Nebati'yi beklediğini düşünen bazı yolcular 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Bakan Nebati sloganlara, "AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim" karşılığını verdi.

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Ankara-İstanbul arası sefer yapan THY uçağı hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. Uçaktaki yolculardan bazıları rötarın, Bakan Nebati için yapıldığını düşündü.

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SLOGAN ATTILAR

Hareketli dakikaların yaşandığı anlarda bazı yolcular Bakan Nebati'ye yönelik, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı ve "Otobüs mü bu. Türk Hava Yollarının uçağı burası, yolcu bekliyor, böyle bir şey var mı?" sözleriyle şikayetlerini dile getirdi. Independent Türkçe'de yer alan habere göre yaşananlara tepki gösteren Bakan Nebati de, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" ifadelerini kullandı.

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