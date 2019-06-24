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Roth: Kavala gibi insanlar Türkiye için bir şanstır

24.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Gezi davasına destek vermek amacıyla İstanbul'a giden isimlerden biri de Alman siyasetçi Claudia Roth.

Roth: Kavala gibi insanlar Türkiye için bir şanstır

Alman Meclis Başkanvekili Roth, DW Türkçe'ye sivil toplumun demokratik toplum için önemine dikkat çekti.Silivri Cezaevi Kampüsü'nda görülen Gezi davasını Almanya Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth da takip etti. DW Türkçe'ye konuşan Roth, Osman Kavala'nın arkadaşı olduğunu ve ona destek vermek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Mahkeme salonundaki izlenimlerini aktaran Roth, duruşmayı ve davayı önce bilim-kurgu filmine, sonra da Franz Kafka romanına benzetti.

Dava için "gerçek olamaz" nitelemesi yapan Alman siyasetçi, Türkiye yargısında ve hukuk sisteminde bir çöküş olduğunu ve bu çöküşün ancak mevcut davalardaki sanıkların serbest bırakılmasıyla kurtulunabileceğini belirtti.

Roth ayrıca Türkiye'yi, "sivil toplum için çalışanları, gazeteci ve siyasetçileri kriminalize etmeme çağrısı" yaptı.

Roth, Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değindi. İstanbulluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik rejimine 'hayır' dediğini belirten Roth, Türkiye'de değişimin artık kaçınılmaz olduğunu savundu.

"Sivil toplumun yargılanması kabul edilemez"

Sivil Toplum Kuruluşlarının, demokratik toplumun sigortası olduğunu söyleyen Roth, sivil toplum alanında çalışanların yargılanmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı ve "Kavala gibi insanların varlığı, demokratik toplum için yürüttükleri mücadele Türkiye açısından bir şanstır" diye konuştu.

Batılı siyasetçilerin Türkiye'de görülen davalara dayanışma amacıyla katılmalarının iktidar ve ona yakın medya tarafından eleştirildiğini hatırlattığımız Roth, "Ben düşman değilim. Türkiye'nin dostuyum. O yüzden buradayım" yanıtı verdi.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dostumuz sayın rotha katılmamak elde deil.lakin ben manda tercihini Amerika'dan yana kullaak isterim,alman dan yana deil.
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