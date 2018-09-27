Roth: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden uzağız

Roth, Türkiye ile “işbirliğine hazır” olduklarını vurguladı.Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, şu anda Türkiye ile ilişkilerin "normalleşmesinden hâlâ çok uzak olduklarını” söyledi. Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin olarak Deutschlandfunk radyosuna bir mülakat verdi. Roth, geçen yıl Türkiye'den Almanya'ya yapılan "kabul edilemez hakaretlere” işaret ederek, "ne olduğunu unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'de geçen yıl anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı seçim etkinliklerine izin verilmemesi Erdoğan ve bazı hükümet üyeleri tarafından "Nazi uygulaması” olarak nitelendirilmişti.

"Ancak işbirliğine hazırırız” diyen Bakan Roth, iki ülke arasında yeniden yakınlaşma sağlanması halinde, bundan "memnuniyet duyacağını” dile getirdi. Roth, son zamanlarda Türkiye'den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor”