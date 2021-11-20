Rotterdam'daki korona gösterisinde polis uyarı ateşi açtı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde hükümetin koronavirüs önlemlerini protesto etmek için Cuma akşamı düzenlenen gösteride, polisin uyarı ateşi açması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Polis yetkilileri tarafından Cuma gecesi yapılan açıklamada, polisin göstericilere uyarı ateşi açtığı ve bunun sonucunda aralarında polislerin de bulunduğu toplam yedi kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olaylar sonrası 10'dan fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hükümetin koronavirüs salgınına karşı önlemleri protesto için kentin merkezinde toplanan kalabalık kaldırım ve caddelerde ateş yaktı, polis arabalarını ateşe verdi.

Polisin müdahalesine karşılık veren göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Bunun üzerine polis göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açtı. Ateş sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb polisin kendini korumak için silah kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Belediye yönetimi kamusal düzenin sağlanabilmesi için olayların meydana geldiği bölgede toplanma yasağı ilan etti.

Rotterdam'da yaşananların Cumartesi günü Amsterdam ve Breda'da düzenleneceği bildirilen eylemler üzerinde olumsuz etkide bulunmasından endişe ediliyor.

Koronavirüs salgının başından bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşan Hollanda'da hükümet 13 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere üç hafta boyunca kısmen kapanma kararı almıştı. Hükümet kapanma sonrasında boş zaman aktiviteleri ve gastronomi sektöründe 2G (aşılı ve hastalığı geçirmiş olma) kuralını hedefliyor.

dpa,AFP/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

