Rotterdam’dan Diyarbakır’daki doktora yönlendirildi, sağlığına kavuştu

Diyarbakırlı 72 yaşındaki Salime Arslan’ın yapılan tetkiklerde kalbine giden üç damarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Acil bypass önerilen Arslan, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü olan kardeşinin yönlendirmesi sonucu Doç. Dr. Serkan Akdağ’a ulaşarak, yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan Salime Arslan, yaklaşık bir hafta önce oğlu Mustafa Uğur Arslan tarafından ziyaret edildi. Arslan, durumu iyi olmayan annesini hastaneye götürdü. Burada kardiyoloji servisi olmadığı için annesini başka bir özel hastaneye götüren Mustafa Uğur Arslan, yapılan tetkiklerde annesinin kalbine giden üç damarın tıkalı olduğunu ve acilen bypass edilmesi gerektiğini öğrendi. Bir süre bekleyip durumu dayısı Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz’e bildiren Mustafa Uğur Arslan, dayısından haber beklemeye başladı. İstanbul’dan dünyaca ünlü kalp doktorlarını arayan Akgündüz, Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ’a yönlendirildi. Dayısının arayarak Doç. Dr. Akdağ’ın yanına gitmesini söylemesi üzerine Mustafa Uğur Arslan, hastanenin yolunu tuttu. Burada yapılan tetkiklerde anjiyo yapılmasına karar verilen Salime Arslan, 1 saat süren işlemin ardından üç damarı açılarak sağlığına kavuştu.

“Dünyadaki bütün teknikleri kullanabiliyoruz”

Hastanın durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, yapılan anjiyo sonrasında hastanın üç ana damarında kritik tıkanmaların saplandığını söyledi. Doç. Dr. Akdağ, “Acil olarak ameliyat öneriliyor. Hastanın yaşının fazla olması, risk faktörünün olması nedeni ile aile bypass işlemine sıcak bakmıyor. Sonra öneri üzerine bize başvurdular. Biz CD’sini izledik ve hastanın damarlarının ameliyatsız anjiyo yöntemi ile açılabileceğine karar verdik. Sol el bileğine yaklaşık bir saat süren başarılı bir operasyonla damarlarını açtık teyzemizin. Hastamız rahat, ağrıları geçti, gün içerisinde taburcu edilmesini planlıyoruz. Durumu gayet iyi. Bizler eğer açılabilecekse damar uygunsa, risk faktörü uygunsa bypassa gitmeden, ameliyat olmadan çok daha efektif, daha konforlu bir şekilde açılmasını öneriyoruz. Önemli olan şey konsey burada hem kardiyoloğun hem de kalp damar cerrahının beraber CD’yi değerlendirip hasta için en uygun tedavi hangisiyse ona karar verip, ona göre bir yaklaşım sergilemesidir. Biz bunu istiyoruz, bu şekilde çalışıyoruz. Anjiyo olan her hastanın bypassa gitmesi onlar artık eskide kaldı, artık teknoloji çok fazla gelişti. Stentler, balonlar, teller çok ciddi bir ilerleme kaydetti kardiyoloji dünya çapında. En büyük avantajımız şu; dünyadaki bütün teknikleri biz burada kullanabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyorken hastalarımızın da bundan fayda görmesini istiyoruz” dedi.