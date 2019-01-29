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Rotterdam’dan Diyarbakır’daki doktora yönlendirildi, sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 02:15 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı 72 yaşındaki Salime Arslan’ın yapılan tetkiklerde kalbine giden üç damarında tıkanıklık olduğu belirlendi.

Diyarbakırlı 72 yaşındaki Salime Arslan’ın yapılan tetkiklerde kalbine giden üç damarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Acil bypass önerilen Arslan, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü olan kardeşinin yönlendirmesi sonucu Doç. Dr. Serkan Akdağ’a ulaşarak, yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.
Diyarbakır’da yaşayan Salime Arslan, yaklaşık bir hafta önce oğlu Mustafa Uğur Arslan tarafından ziyaret edildi. Arslan, durumu iyi olmayan annesini hastaneye götürdü. Burada kardiyoloji servisi olmadığı için annesini başka bir özel hastaneye götüren Mustafa Uğur Arslan, yapılan tetkiklerde annesinin kalbine giden üç damarın tıkalı olduğunu ve acilen bypass edilmesi gerektiğini öğrendi. Bir süre bekleyip durumu dayısı Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz’e bildiren Mustafa Uğur Arslan, dayısından haber beklemeye başladı. İstanbul’dan dünyaca ünlü kalp doktorlarını arayan Akgündüz, Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ’a yönlendirildi. Dayısının arayarak Doç. Dr. Akdağ’ın yanına gitmesini söylemesi üzerine Mustafa Uğur Arslan, hastanenin yolunu tuttu. Burada yapılan tetkiklerde anjiyo yapılmasına karar verilen Salime Arslan, 1 saat süren işlemin ardından üç damarı açılarak sağlığına kavuştu.

“Dünyadaki bütün teknikleri kullanabiliyoruz”
Hastanın durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, yapılan anjiyo sonrasında hastanın üç ana damarında kritik tıkanmaların saplandığını söyledi. Doç. Dr. Akdağ, “Acil olarak ameliyat öneriliyor. Hastanın yaşının fazla olması, risk faktörünün olması nedeni ile aile bypass işlemine sıcak bakmıyor. Sonra öneri üzerine bize başvurdular. Biz CD’sini izledik ve hastanın damarlarının ameliyatsız anjiyo yöntemi ile açılabileceğine karar verdik. Sol el bileğine yaklaşık bir saat süren başarılı bir operasyonla damarlarını açtık teyzemizin. Hastamız rahat, ağrıları geçti, gün içerisinde taburcu edilmesini planlıyoruz. Durumu gayet iyi. Bizler eğer açılabilecekse damar uygunsa, risk faktörü uygunsa bypassa gitmeden, ameliyat olmadan çok daha efektif, daha konforlu bir şekilde açılmasını öneriyoruz. Önemli olan şey konsey burada hem kardiyoloğun hem de kalp damar cerrahının beraber CD’yi değerlendirip hasta için en uygun tedavi hangisiyse ona karar verip, ona göre bir yaklaşım sergilemesidir. Biz bunu istiyoruz, bu şekilde çalışıyoruz. Anjiyo olan her hastanın bypassa gitmesi onlar artık eskide kaldı, artık teknoloji çok fazla gelişti. Stentler, balonlar, teller çok ciddi bir ilerleme kaydetti kardiyoloji dünya çapında. En büyük avantajımız şu; dünyadaki bütün teknikleri biz burada kullanabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyorken hastalarımızın da bundan fayda görmesini istiyoruz” dedi.

“Annem ameliyata ihtiyaç duyulmadan sağlığına kavuştu”
Mustafa Uğur Arslan ise, bir program dolayısıyla Adıyaman’a gittiğini ve Diyarbakır’a döndüğünde annesini ziyaret etmek için evlerine gittiğini söyledi. Arslan, şöyle devam etti:
“Annemin evine geldiğimde kendisinin iyi olmadığını gördüm. Acilen annemlere en yakın hastaneye götürdüm. Orada ciddi bir kardiyolog bölümü olmaması nedeni ile bizi orada ön tetkikleri yaptıktan sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Kardiyolog hocalarımız önce hemen anjiyoya aldılar, sonra hastanın üç ana damarının tıkalı olduğunu ifade ettiler. Bunun hemen ardından açık bir kalp ameliyatının mutlaka yapılması gerekiyor, aksi halde hayati bir tehlikesinin olduğunu ifade ettiler. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörünün hastanın kardeşi olması münasebetiyle kendisiyle bir istişare ettik, o da İstanbul’daki dünya çapında önemli hocalarımızla istişare ettikten sonra bu işi en başarılı bir şekilde yapabilecek hocamızın Serkan Akdağ olduğunu ifade ettiler ve bizi kendileri ile görüştürdüler. Hocamız bizi buraya davet etti, çok farklı bir yöntem uygulanması gerektiğini ifade etti. Ameliyata ihtiyaç duyulmadan, yaklaşık bir saatlik operasyonla tamamen koldan girerek, 72 yaşında olan hastayı birkaç stent takarak artık bugün taburcu olacak duruma getirdiler.”

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