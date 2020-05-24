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  4. Roubini: Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon sürecine girdi

Roubini: Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon sürecine girdi

24.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Ekonomist Nouriel Roubini, koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ekonominin derin bir krize girdiğini ifade etti ve toparlanmanın uzun yıllar alacağı uyarısonda bulundu.

Roubini: Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon sürecine girdi

Ekonomist Nouriel Roubini, koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ekonominin derin bir krize girdiğini ifade etti ve toparlanmanın uzun yıllar alacağı uyarısonda bulundu.

2008 küresel krizini öngörebilen ekonomistler arasında yer alan ve 'Doktor Kıyamet' lakabıyla da bilinen Roubini, koronavirüs salgını sırasında kaybedilen istihdamın bir kısmının geri dönmeyeceğini de söyledi.

BBC yayınına New York'taki evinden bağlanan Roubini, "Benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa girdik. Küresel ekonomi toparlansa dahi büyüme çok düşük seviyelerde kalacak" diye konuştu:

"2008 krizinde üretimin hızla düşüşe geçmesi üç yıllık bir sürecin sonunda oldu. Bu kez aynı noktaya üç yıl değil, üç ay değil sadece üç haftada ulaştık. Ekonomilerin her alanında serbest düşüş yaşandı. En az 10 yıl sürecek küresel bir depresyonla karşı karşıyayız"

Roubini, ileride gerçekleşebilecek toparlanmanın da ya 'U' ya da daha da kötü bir senaryo olan 'L' şeklinde olacağını söyledi.

'U' şeklinde toparlanma, ekonomik aktivitenin hızla zayıflamasının ardından yeniden yükselişe geçmeden önce uzun süre düşük seviyede kalması anlamına geliyor.

'L' şeklindeki toparlanmada ise sıfır büyüme ya da küçülme dönemi daha da uzuyor.

Kaybedilen işlerin bir kısmı geri dönmeyecek

Roubini, hem gelişen ülkelerde hem de gelişmiş ekonomilerde yaşanan milyonlarca istihdam kaybının, toparlanmanın süresini uzatacağını vurguladı:

"Kaybolan işler kısmen geri dönebilecek. Maaşlar düşecek, sosyal güvenceler azalacak, işlerin bir kısmı part-time olacak. İşini elinde tutabilenler için ise iş güvencesi daha da azalacak."

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu aşmış durumda ve sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırmaya başlayan bazı ülkeler vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle yeniden tedbir almak zorunda kaldı.

Roubini, işletmelerin açılmasının da tek başına çözüm olmadığını ifade ediyor ve "Bu mağazaları açabilirsiniz ama asıl soru ekonomik hayata geri dönüp dönemeyecekleri. Çin'deki alışveriş merkezlerinin büyük kısmı hâlâ boş. Ticari uçuşlar hâlâ yarı yarıya az. Almanya'da dükkanlar açıldı ama kim gidip alışveriş yapıyor?" diyor.

Roubini, küresel ekonomiye dair tahminlerinde sürekli olarak kötümser beklentiler içerisinde olduğu için kendisine takılan 'Doktor Kıyamet' lakabının yerine ise 'Doktor Gerçekçi' benetmesinin daha yerinde olacağını ifade etti.

"2015'te herkes Çin ekonomisinin sert inişe doğru ilerlediğini söylerken ben inişli çıkışlı bir seyir beklediğimi söylemiştim. O dönemde Wall Street'ten daha bile iyimserdim. Benim sadece günde iki kez saati doğru gösterebilen bozuk bir saat olduğumu söyleyenler, söylediklerimi fazla takip etmeyenler" diye konuştu.

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