SPOR

Royal Bandits CS:GO takımına yaptığı transferleri duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 27.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

CS:GO arenasında yer alan Türk takımlarından biri olan Royal Bandits, CS:GO takımına kattığı 3 transferi duyurdu.

Royal Bandits CS:GO takımına yaptığı transferleri duyurdu!

CS:GO arenasında yer alan Türk takımlarından biri olan Royal Bandits, CS:GO takımına kattığı 3 transferi duyurdu. Yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten ekip, daha önce Dark Passage forması giyen Cüneyd "hatex" Baş ve Özgür "Saranostra" Birinci ile açtığı yayınlarda gösterdiği performansla göz dolduran Gökay "tecoNe" Noğayer'i kadrosuna kattı.

İşte Royal Bandits'in CS:GO kadrosu

-Muhammed “mini” Salman
-Ufuk “SasuKe” Göktaş
-Ömer “imorr” Karataş
-Cüneyd “hatex” Baş
-Özgür “Saranostra” Birinci
-Gökay “tecoNe” Noğayer (yedek)

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Anahtar Kelimeler:
CSGO eSpor espor haber royal bandits

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