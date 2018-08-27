Royal Bandits CS:GO takımına yaptığı transferleri duyurdu!

CS:GO arenasında yer alan Türk takımlarından biri olan Royal Bandits, CS:GO takımına kattığı 3 transferi duyurdu. Yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten ekip, daha önce Dark Passage forması giyen Cüneyd "hatex" Baş ve Özgür "Saranostra" Birinci ile açtığı yayınlarda gösterdiği performansla göz dolduran Gökay "tecoNe" Noğayer'i kadrosuna kattı.

Yeniden yapılandırmaya giren CS: GO takımımız Saranostra, hatex ve tecoNe ile tamamlandı! Önümüzde çok yoğun bir takvim var. Kadro hızlı bir başlangıç yapacak. Hoş geldiniz çocuklar! ???? #RoyalBandits #goBandits pic.twitter.com/uTbdviGEV0 — Royal Bandits ???? (@rylbandits) August 26, 2018

İşte Royal Bandits'in CS:GO kadrosu

-Muhammed “mini” Salman

-Ufuk “SasuKe” Göktaş

-Ömer “imorr” Karataş

-Cüneyd “hatex” Baş

-Özgür “Saranostra” Birinci

-Gökay “tecoNe” Noğayer (yedek)

