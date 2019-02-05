HABER

Yatla dünyayı gezip, haftalık 13.500 TL kazanacak adaylar arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Dev yat şirketi Royal Caribbean; Alaska, Japonya ve Dubai gibi uzun mesafeli yolculuklara katılacak ‘Sahil Kaşifleri' arıyor. Kaşiflere seyahat sırasındaki serüvenlerini Instagram hesaplarından paylaşmaları karşılığında, üç haftalık yolculuğun her haftası için 2.000 Pound (yaklaşık 13.500 Türk lirası) ödeme yapılacak.

Yatla dünyayı gezip, haftalık 13.500 TL kazanacak adaylar arıyor

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Başarılı bulunan aday çıraklar, Royal Carribean gemisinde ‘Sosyal Medya Şefi' olarak görev alacaklar. 2016 yılında Russ Francis, yaptığı başvuru aracılığıyla aynı işi kapmıştı.

Francis'in Royal Caribbean gezisi esnasında çektiği büyüleyici fotoğraflardan birisi:

Deneyimlerini Instagram hikayesi ve IGTV'den paylaşmasının yanı sıra kaşif; Alaska buzullarını ve Japonya şehri Osaka'yı ziyaret etme şansı yakaladı. Norveç kıyılarında rafting yaptı ve Dubai'de dünyanın en uzun teleferiğine bindi. Aynı zamanda Mayıs 2019'da hizmete girmesi beklenen Royal Caribbeans şirketinin Karayipler'deki özel adası olan CocoCay'e de ilk ayak basanlardan biri oldu.

Şirket, "Yalnızca macera arayan adrenalin bağımlılarını değil, yaşadığı güzel anları yakalayıp ufak bir sosyal medya gönderisiyle insanlarla paylaşabilecek birilerini arıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Today is the day!! @royalcaribbeanuk have just opened applications for an epic new role: the #ShoreExplorer Apprentice-ship programme. It's a search similar to the internship which ran two years ago and completely changed my life, taking me on some incredible adventures! The successful candidate will have the opportunity to seek out & test extraordinary shore experiences in the most jaw-dropping destinations across the globe - including Alaska, Japan, Dubai and the Caribbean - while getting paid equivalent to a 6 figure yearly salary. I am also happy to announce that I will be one of the judges and one lucky candidate will be accompanied by myself on part of their extraordinary journey around the world. Head over to the @royalcaribbeanuk page or search #ShoreExplorer for all the details on how to enter. Good luck! T&Cs apply. Visit @royalcaribbeanuk for more info.

ʀᴜss ғʀᴀɴᴄɪs (@russ_francis)'in paylaştığı bir gönderi ()

BAĞIMSIZ ÜYELERDEN OLUŞAN BİR JÜRİ BELİRLEYECEK

Kazanan adayı, bağımsız üyelerden oluşan bir jüri belirleyecek.

Başvuruda bulunmak için en güzel seyahat anılarınızdan birisini Instagram hesabınız üzerinden gönderi ya da hikaye olarak paylaşıp, @RoyalCaribbeanUK ve #ShoreExplorer taglerini etiketlemeniz gerekiyor. Başvurular 4 Şubat günü 09.00'da başlayacak olup, 1 Mart 23.59'da son bulacak.

Başvuruda bulunacak adaylar 21 yaşının üzerinde, geçerli bir pasaporta sahip ve yaz boyunca seyahat etmeye uygun olmalıdırlar. Detaylı bilgi için Royal Caribbean's UK şirketinin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalışŞahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış
Merkel: Çin daha fazla sorumluluk üstlenmeliMerkel: Çin daha fazla sorumluluk üstlenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
royal carribean yat dünya Gezi instagram para

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Çipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

Çipras'ın Türkiye ziyareti Atina için neden önemli?

Çin 'Domuz Yılı'na girdi! Halk tapınaklara akın etti

Çin 'Domuz Yılı'na girdi! Halk tapınaklara akın etti

Kritik harita dün yine değişti!

Kritik harita dün yine değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.