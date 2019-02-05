Yatla dünyayı gezip, haftalık 13.500 TL kazanacak adaylar arıyor

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Başarılı bulunan aday çıraklar, Royal Carribean gemisinde ‘Sosyal Medya Şefi' olarak görev alacaklar. 2016 yılında Russ Francis, yaptığı başvuru aracılığıyla aynı işi kapmıştı.

Francis'in Royal Caribbean gezisi esnasında çektiği büyüleyici fotoğraflardan birisi:

Deneyimlerini Instagram hikayesi ve IGTV'den paylaşmasının yanı sıra kaşif; Alaska buzullarını ve Japonya şehri Osaka'yı ziyaret etme şansı yakaladı. Norveç kıyılarında rafting yaptı ve Dubai'de dünyanın en uzun teleferiğine bindi. Aynı zamanda Mayıs 2019'da hizmete girmesi beklenen Royal Caribbeans şirketinin Karayipler'deki özel adası olan CocoCay'e de ilk ayak basanlardan biri oldu.

Şirket, "Yalnızca macera arayan adrenalin bağımlılarını değil, yaşadığı güzel anları yakalayıp ufak bir sosyal medya gönderisiyle insanlarla paylaşabilecek birilerini arıyoruz" açıklamasını yaptı.

BAĞIMSIZ ÜYELERDEN OLUŞAN BİR JÜRİ BELİRLEYECEK

Kazanan adayı, bağımsız üyelerden oluşan bir jüri belirleyecek.