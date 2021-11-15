HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

15.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Royal Dutch Shell ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor.

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

'Kraliyet' unvanını kaybedecek

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

Shell, değişiklik sonrası Hollanda'da da varlığını sürdürmeye devam edecek.

Ancak üst düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak.

Shell hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem görmeye devam edecek.

Şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) Ben van Beurden, Shell'in Holland'ya güçlü bir şekilde bağlı kalacağını söyledi.

Beurden, birçok insan için zor olan bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

'Tatsız bir sürpriz'

Şirket, yeni plan konusunda Pazar günü Hollanda hükümetini bilgilendirdi. Hükümet, Shell'in İngiltere'ye taşınma kararını, "tatsız bir sürpriz" olarak değerlendirdi.

Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Stef Blok, "Bu planın istihdam, önemli yatırım kararları ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçları hakkında Shell'in üst yönetimiyle görüşme halindeyiz. Bunlar son derece önemli" dedi.

Daha önce de Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Unilever, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşıyarak, kağıt üzerinde İngiliz şirketine dönüşme kararı almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Skandallarla gündemdeydi! Trump'tan 375 milyon dolarlık satışSkandallarla gündemdeydi! Trump'tan 375 milyon dolarlık satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.