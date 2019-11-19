Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel’den ’Türk diaspora teşkilatı’ önerisi

Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel, Türkiye’nin dünyada mazlum milletlerin koruyucusu olduğunu belirterek, "Türkler, Dünya’nın her yerinde, eşi benzeri görülmemiş şekilde ticari ve siyasi faaliyette bulunmaktadırlar. Fakat bu mücadele; organize edilmediği ve belli standartlara oturtulmadığı için, sağlanan başarılar cılız kalmaktadır" dedi. Öngel, Türkiye’nin öncülüğün de Dünya Türklerini de kapsayacak ‘Türk Diaspora’ teşkilatının kurulması gerektiğini söyledi.

Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel, Türkiye’nin tüm dünya Türklerinin ve mazlumların umudu olduğunu belirterek, "Barış Pınarı Harekâtı sonrası ülkemiz aleyhine, Dünya kamuoyunda oluşan topyekun tepkileri incelediğimizde, Ermeni sorunu, Doğu Türkistan meselemiz gibi konularda da olduğu gibi Türk Milleti hakkında oluşmuş tarihi ön yargıyı kıramadığımız ve haklı olduğumuz mesellerde de kendimizi ifade edemediğimiz net olarak görülmektedir. Oysa Dünya Türklerinin ve Türk Cumhuriyetlerinin gözü kulağı Türkiye’dedir. Türkiye, Dünya Türkleri’nin umududur. Dolayısı ile Türkiye’yi ve Türk’ü, Dünyaya anlatma sorumluluğu da Türkiye’nindir. Dünya’ya adil bir nizam verme gayesi ile tarih sahnesine çıkan Türk, sömürücü güçlere karşı, mazlum milletlerin koruyucusu ve hamisi olmayı da görev olarak benimsemiştir. Buna rağmen, Haçlılar, Dünya kamuoyuna Türkleri gaddar ve saldırgan bir ırk olarak benimsetmekte maalesef başarılı olmuşlardır. Yeni Dünya düzeninde, algı, gerçekliğin önüne geçmiştir. Algı oluşturmak için de ekonomik güç şarttır" dedi.

"Dünyadaki faaliyetlerimiz organize ve belli standartlarda olmalı"

Türk girişimcilerin dünyanın her yerinde faaliyette bulunduğunu söyleyen Öngel, "Türk olmamızın, Müslüman Türk olmamızın, kendimizi ifade etmemizi zorlaştıracağı kesin olmakla birlikte, imkansız değildir. Çaresizliği ve umutsuzluğu kesin olarak reddeden bir milletin, kendisi hakkın da haksızca oluşturulan olumsuz yargıları bertaraf etmesi için, hemen faaliyete geçmesi de elzemdir. Toparlamak gerekirse, Türkiye’nin öncülüğün de Dünya Türklerini de kapsayacak ‘Türk Diaspora’ teşkilatının kurulması, Türk hakkın da oluşan yanlış imajı bitireceği gibi mazlum milletlerin de umudu olacaktır. Türkler, Dünya’nın her yerin de, eşi benzeri görülmemiş şekilde ticari ve siyasi faaliyette bulunmaktadırlar. Fakat bu mücadele organize edilmediği ve belli standartlara oturtulmadığı için, sağlanan başarılar cılız kalmaktadır. Oysa Türklerin yaşadıkları bölgelerde ve ülkeler de ticaretin ve siyasetin kılcal damarlarına girecek şekilde eğitilip yönlendirilmesi, Türkü, dünya kamuoyu gözünde hak ettiği yere taşıyabilecektir. Türk Diaspora Teşkilatının olmaması durumun da, Doğu Türkistan örneğin de olduğu gibi facialar yaşarız, yaşatırlar" ifadelerini kullandı.