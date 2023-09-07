Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı açıklandı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

"BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

