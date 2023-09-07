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  4. Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

07.09.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adayları merak ediliyor. Seçimlere az bir süre kalırken İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener'in Kahramanmaraş için 24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nu aday olarak göstereceği belirtildi.

Rozetini Meral Akşener taktı! İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı belli oldu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 24'üncü Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı açıklandı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

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"BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş'ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35'e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş İYİ Parti

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