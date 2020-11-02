RSF: 2020'de 30'dan fazla gazeteci öldürüldü

Örgüt, BM bünyesinde gazetecilerin korunması için bir özel temsilcilik kurulmasını talep etti.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, sene başından bu yana dünya çapında 30'dan fazla gazetecinin yaptığı iş nedeniyle öldürüldüğünü duyurdu. RSF tarafından Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, gazetecilerin korunmasına yönelik bir özel temsilcilik oluşturulması da talep edildi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevindeki son yılını gazetecilerin daha iyi korunması için kullanması gerektiğini ifade etti.

"Azalmanın nedeni pandemi"

RSF'in açıkladığı verilere göre Ocak ayından bu yana dünya genelinde 29 gazeteci ve üç medya çalışanı katledildi. Önceki yıllara göre rakamın düşük olmasının nedeni ise RSF'ye göre koronavirüs pandemisi. 2019 senesinde 49 gazetecinin öldürüldüğünü belirten RSF, özellikle kriz bölgelerinde öldürülen gazeteci sayısındaki düşüşün, bu bölgelere giden gazeteci sayısının azalmasından kaynaklandığına dikkat çekti.