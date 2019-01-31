RSF: Hesap verilebilmesi için adalet mekanizması lazım

Önderoğlu, ziyaretin cezasızlıkla mücadele bakımından önemli olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor.

Callamard'ın görüştüğü isimlerden biri de Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'ydu. Görüşmeye ilişkin DW Türkçe'ye bilgi veren Önderoğlu, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasına dönük raportörün ziyaretini cezasızlıkla mücadele bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de süren Kaşıkçı soruşturmasına dair izlenimlerimizi paylaştık, gazetecilere yönelik suçlara dair genel yargısal tutumu paylaştık" değerlendirmesini yaptı.

"Bugün Suudi Arabistan yetkililerinin, ancak gelecekte de gazetecilere karşı ulus ötesi operasyona girişecek herhangi bir gücün hesap verebilmesi için etkili, global çıkarlardan etkilenmeyecek bir adalet mekanizmasına ihtiyaç var" diyen Önderoğlu, BM raporunun önemine dikkat çekti.