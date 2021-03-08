RSF: Kadın gazetecilere karşı cinsiyetçilik yayılıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, gazetecilik mesleğinde cinsiyetçiliğin ne düzeyde olduğuna ilişkin 112 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kadın gazetecilerin mesleklerini icra ederken çeşitli şekillerde cinsiyetçi davranışlara maruz kaldığı belirtilen raporda, kadın gazetecilere yönelik tacizin çoğunlukla internette, gazetecilik faaliyetinde bulunduğu yerlerde ya da çalıştıkları kurumun içinde meydana geldiğine işaret edildi.

Rapora göre kadın gazeteciler, ayrımcılık, hakaret, istenmeyen fiziksel temas, küçümseme, saldırgan davranışlar, tecavüz tehdidi ya da fiilen tecavüz gibi durumlarla karşılaşıyor. Kadın gazetecilerin çifte tehdit altında olduğu belirtilen raporda, kadınların bir yandan gazetecilik mesleğinin getirdiği tehlikelerle, öte yandan da cinsiyetçi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Sahte pornografik video dolaşıma sokuldu

RSF'in yaptığı anketin sonuçlarına göre kadın gazetecilerin yüzde 73'ü çoğunlukla internet üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Buna örnek olarak da Hindistan'dan araştırmacı gazeteci Rana Ayyub'un her gün tecavüz ve ölüm tehditleri alması gösterildi. Ayrıca internette Ayyub'a ait olduğu öne sürelen sahte bir pornografik video da dolaşıma sokulmuştu.