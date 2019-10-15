RSF sahadaki gazetecilerin güvenliğinden endişeli

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının başlamasından bu yana bölgede iki gazeteci hayatını kaybetti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından yapılan açıklamada, Kürt medya ajansı Hawar News (ANHA) muhabiri Saad Ahmed ve İsveç-Kürt televizyonu Çıra TV'nin muhabiri Muhammed Hüseyin Raşo'nun Pazar günü sivil konvoyu hedef alan hava saldırısında öldüğü belirtildi. Saldırıda toplam dokuz kişinin öldüğü, farklı medya kuruluşları için çalışan en az sekiz gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye'nin operasyonunun başlamasından bu yana gazetecilerin güvenliği açısından durumun kötüleştiğini vurguladı.

Örgütten bugün Berlin'de yapılan açıklamada, iki muhabirin ölümünün ardından yabancı medya mensuplarının bölgeyi terk etmeye başladığı, ancak yerel basın için çalışan gazetecilerin de tehdit altında olduğu belirtildi. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik durumun kötüleşmesinin, bölgeden dışarıya bilgi aktarılmaması tehlikesi yarattığına dikkat çekti.