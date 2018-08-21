RSF: Tolu’nun serbest bırakılması siyasi taviz

Mihr, kararın “Batılı kamuoyunu rahatlatmak için bir sembol” olduğunu söyledi.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını Ankara’nın verdiği siyasi bir taviz olarak değerlendirdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Tolu’nun tutuklanması gibi bu kararın da “aynı şekilde keyfi” olarak alınmasının huzursuzluk verici olduğunu söyledi.

Mihr, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde bugün yayınlanan açıklamasında, “Zamanlama bizim için olduğu kadar Meşale Tolu için de şaşırtıcı oldu, avukatları düzenli olarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için sonuçsuz kalan başvurularda bulunuyordu” şeklinde konuştu.

Mihr, Meşale Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında Almanya’ya yapmayı planladığı ziyaret ile bağlantısı olduğunu belirterek “Batılı kamuoyunu rahatlatmak için bir sembol” dedi. Türkiye’deki basın özgürlüğünün hâlâ kötü bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Mihr, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün halen cezaevinde bulunan Türk gazeteciler ve Meşale Tolu’nun meslektaşları için kaygı duyduğunu ifade etti.