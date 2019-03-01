RSF: Türk hükümeti yabancı gazetecilerin çalışmasını engelliyor

Aralarında Almanların da olduğu birçok gazetecinin akreditasyonu henüz uzatılmadı.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türk hükümetine ülkedeki uluslararası basın mensuplarının işlerini engellememe ve süresi dolan akreditasyonları uzatma çağrısı yaptı.

RSF'ten yapılan açıklamada, gazetecilerin görevini yapmasının engellendiği ve bunun "bağımsız yabancı kaynakların haber yapmasını sınırlandımak amacıyla" yapıldığını öne sürdü.

RSF'in açıklaması, Türkiye'deki yabancı gazetecilerin Perşembe günü Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Jyrki Katanien'in basın toplantısına alınmamalarının ardından yapıldı.

RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, "Türk yetkililer yabancı muhabirlerin Türkiye'de özgürce çalışmasına derhal olanak sağlamalı" dedi.

Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanı sıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları, sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.

Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye'de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor.