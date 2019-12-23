RSF ve 13 Gazeteciden Fransız Polisi Hakkında Suç Duyurusu

Paris’te 5 Aralık’ta yapılan genel grev eylemlerinde polisin kullandığı plastik el bombası nedeniyle bir gözünü kaybeden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nü (RSF) harekete geçirdi. RSF, Mustafa Yalçın başta olmak üzere eylemlerde polisin attığı plastik bomba ve gaz bombası nedeniyle yaralanan 13 gazeteci ile birlikte, Fransız polisi aleyhinde suç duyurusunda bulundu.
Fransa’da Sarı Yelekliler hareketi ve genel grevlerde bir süredir devam eden eylemler boyunca polis şiddetine maruz kalan gazeteciler, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ile birlikte harekete geçti. Polis şiddetinin kurbanı olan gazeteciler, RSF ile birlikte, Fransız polisinin, "kasıtlı şiddet kullandığı ve kamu otoritesinden sorumlu kişilerin, taahhaütlü mal ve şahıslara zarar verdiği" iddialarıyla Paris Paris Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Bugün bu şiddetin cezalandırılması ve faillerin yaptıklarının hesabını yargı önünde vermesi için suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. Deloire, aynı zamanda kamu yetkililerinin de toplumsal hareketlerde, kamu düzenini sağlama ve yasaları uygulama yönetimini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye teşvik etmek ve gazetecilerin artık düzeni sağlamaktan sorumlu bazı yetkililer tarafından hedef alınmasına son vermek istediklerini de vurguladı.
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, geçtiğimiz 5 Aralık günü, Paris’te Republique Meydanı’nda bir grup gösterici ve polis arasında yaşanan gergin anları görüntülemeye çalışırken, sol gözünden yaralanmıştı. İlk müdahalesi gönüllü doktorlar ekibi ‘Street Medic’ tarafından yapılan Yalçın, aynı gece ameliyata alınmış ancak, 6 saati bulan ameliyat sonunda, tüm çabalara rağmen sol gözünü kaybetmişti.
Suç duyurusuna katılan diğer gazeteciler
Şiddet olaylarında ağır kayıp yaşayan Mustafa Yalçın’ın yanısıra, Fransa’da bir süredir devam eden şiddet olaylarına hedef olan diğer gazeteciler de "kasıtlı polis şiddeti" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
La Rochelle kentinde 12 Ocak 2019’da düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerini izleyen AFP ve Sud Oeust gazetesi için çalışan foto muhabiri Xavier Léoty’nin, LBD adı verilen plastik merminin isabet etmesi nedeniyle dizi kırılmıştı. Gazeteci dizindeki kırık nedeniyle 45 gün rapor almıştı.
Rennes kentinde yine foto muhabiri Jean-Claude Moschetti, gözüne isabet eden gaz bombası fişeği nedeniyle bir süregörme kaybı yaşamıştı.
Foto muhabirleri Adrien Levy-Caries, 1 Aralık 2018 tarihinde Sarı Yelekliler eylemleri ilk başladığında, Arc de Triomphe yakınlarındaki bir lokantada polis tarafından coplanmıştı.
Hans Lucas Fotoğraj Ajansı foto muhabirleri Carine Schmitt ve Frédéric Scheiber Konbini muhabiri Pierre Angelergues ve Russia Today (RT) muhabiri Lucas Leger de LBD plastik mermi nedeniyle çeştili yerlerinden yaralanmıştı.
İlk 6 ayda 54 gazeteci yaralandı
RSF tarafından çıkarılan bilançoya göre, Sarı Yelekliler hareketinin ilk 6 aylık eylemleri boyunca, 12’si ağır 54 gazeteci polis tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yaralandı. Gazetecileri ve RSF’yi temsil eden avukat Emmanuel Davud, gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı kayıtsız kalınmasını eleştirerek, "Yargı makamları bu durum karşısında hiç de duygulanmış gibi görünmüyorlar. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi.
Fransa’da geçtiğimiz Mayıs ayında 350 medya kuruluşu ve gazeteci polisin gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınamış, hükümetten güvenlik güçlerinin gazetecileri taciz etmeye son vermesini ve özgürce çalışabilemeleri için gerekli önlemleri almasını istemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemlerde gazetecileri yaralayan güvenlik güçlerinin ceza alması için harekete geçme sözü vermişti. Ancak bu sözün ardından 5 Aralık’ta Mustafa Yalçın ve 2 gazeteci daha yine polis şiddeti nedeniyle yaralanmıştı.
Sarı Yelekliler Hareketi’nin başladığı 17 Kasım 2018’den bu yana, "polis polisi" olarak bilinen polis müfettişleri kurumu IGPN’ye 212 polis hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu başvurulardan 54’ü reddedildi, 18’i hakkında ise soruşturma açıldı. Bir yılda yalnızca 3 polis memuru uyguladığı şiddet nedeniyle yargılandı ve kısa süreli tecilli hapis cezası aldı.
Fransa, RSF’nin basın özgürlüğü listesinde 32’inci sırada yer alıyor.
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