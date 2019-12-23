RSF ve 13 Gazeteciden Fransız Polisi Hakkında Suç Duyurusu

Paris’te 5 Aralık’ta yapılan genel grev eylemlerinde polisin kullandığı plastik el bombası nedeniyle bir gözünü kaybeden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nü (RSF) harekete geçirdi. RSF, Mustafa Yalçın başta olmak üzere eylemlerde polisin attığı plastik bomba ve gaz bombası nedeniyle yaralanan 13 gazeteci ile birlikte, Fransız polisi aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketi ve genel grevlerde bir süredir devam eden eylemler boyunca polis şiddetine maruz kalan gazeteciler, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ile birlikte harekete geçti. Polis şiddetinin kurbanı olan gazeteciler, RSF ile birlikte, Fransız polisinin, "kasıtlı şiddet kullandığı ve kamu otoritesinden sorumlu kişilerin, taahhaütlü mal ve şahıslara zarar verdiği" iddialarıyla Paris Paris Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Bugün bu şiddetin cezalandırılması ve faillerin yaptıklarının hesabını yargı önünde vermesi için suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. Deloire, aynı zamanda kamu yetkililerinin de toplumsal hareketlerde, kamu düzenini sağlama ve yasaları uygulama yönetimini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye teşvik etmek ve gazetecilerin artık düzeni sağlamaktan sorumlu bazı yetkililer tarafından hedef alınmasına son vermek istediklerini de vurguladı.