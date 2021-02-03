RSF’den Önderoğlu: ‘‘Yargı Siyasi Talimatlarla Felç Ediliyor’’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yurtdışında bulunan Ahmet Nesin’in yeniden yargılanmasına bugün Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Fincancı, Önderoğlu ve Nesin, Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla düzenlenen nöbetçi genel yayın yönetmeni kampanyasına katılımları nedeniyle 20 Temmuz 2016’da tutuklandıktan on gün tahliye edilmiş, yargılamaları da 17 Temmuz 2019’da tahliye ile sonuçlanmıştı. Ancak istinaf mahkemesinin 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozması üzerine Fincancı ve Önderoğlu bugün mahkeme karşısına çıktı. Fincancı: ‘‘AKP iktidarının en iyi yaptığı işlerden birisi insanları ayrıştırmaya çalışmak ve onları damgalayarak bir suçlu yaratmak’’ Fincancı duruşma öncesi VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada beraat kararının bozulmasının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. TTB Başkanı, ‘‘COVİD-19 pandemisinde TTB’nin başından beri aldığı tutumun, politik duruşunun hükümet kanadında çok da memnuniyetle karşılanmadığı belliydi. TTB’nin kapatılmasından tutun da seçimlerden sonra benim bir terörist örgütten TTB’nin başına gelmeme kadar birçok söylem geliştirildi, biliyorsunuz. Aslında bunların tamamı TTB’nin salgın sürecinde kamuoyunu doğru bilgilendirme çabasının yeniden cezalandırılmasıydı. O yüzden bu yargılama evet pandemiyle de bir biçimde ilişkili. Tabii ki ifade özgürlüğünün ve dayanışmanın cezalandırılması bu toprakların geleneği oldu uzun yıllardır. AKP iktidarının en iyi yaptığı işlerden birisi insanları ayrıştırmaya çalışmak ve onları damgalayarak bir suçlu yaratmak’’ dedi.

Şebnem Korur Fincancı, duruşmada yaptığı savunmada hükmün açıklanmasını geri bıraktırmak istemediğini çünkü bunun suçu kabullenmek olacağını ifade etti. Önderoğlu: ‘‘Bir çiçekle bahar gelmez, beraat eden kişilerin bu karardan emin olmadığı ülkede hukuk devleti yoktur’’ Fincancı gibi hükmün açıklanmasını geri bıraktırmak istemediğini söyleyen RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise bozma gerekçesinin anlamlı bulmadığını belirtti. Duruşma öncesi gazetecilere açıklamada bulunan RSF Türkiye Temsilcisi, ‘‘Bir çiçekle bahar gelmez. 17 Temmuz 2019 günü bizler beraat ettiğimizde baharın gelmeyeceğini biliyorduk. Gazeteciler o dönem gruplar halinde tutuklanıyor, ben bu dosyaları takip ediyordum. Arkadaşlar bir çiçekle bahar gelmez. Çünkü bugün yüzlerce gazeteci yargı tacizi altında. Ya hapishanede ya adli kontrol altında sokakta hapishane ruhu ile yaşıyor. Üstelik yurtdışına çıkış yasağı ile görev yapmaları engelleniyor. Bir çiçekle bahar gelmez. Çünkü beraat eden kişilerin dahi kesin bir şekilde beraat ettiğinden emin olmadığı bir ülkede hukuk devleti yoktur. İnsan hakları aktivisti Fincancı’nın TTB’nin başına geçmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından bu kurum ve bu arkadaşımızı hedef seçildikten sonra beraatlerin bozulması hukuk devleti değerlerinin alaşağı edildiği izlenimini yaratır bizdeki izlenim de budur. ‘Bugün mahkemeye çıktığında ne bekliyorsun?’ diye soracak olursanız, ben Türkiye yargısından artık hiçbir şey beklemiyorum’’ dedi.