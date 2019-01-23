RSV virüsü nedir, belirtileri nelerdir? RSV virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Bugünlerde sık rastlanan RSV virüsü grip ve nezleye benzer şikayetlere neden olurken, kimi durumlarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Hastalık genellikle Aralık ayı sonunda başlayıp Ocak ve Şubat ayında zirveye ulaşırken, Nisan ayı sonuna kadar etkisini gösterebiliyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, her yaştan kesimi, özellikle de 0-2 yaş arası bebekleri tehdit eden, henüz önleyici ve tedavi edici bir aşısı olmayan RSV virüsünün ellerde 4 saatten fazla, çevre yüzeylerde ise saatlerce canlı kalabildiğini belirtiyor.

RSV virüsüne karşı alınacak önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, 5 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• KALABALIK ORTAMLARDA BULUNDURMAYIN

RSV sezonlarında riskli çocukların grup halinde bakılması engellenmeli. Kreşlerde, alışveriş merkezlerinin oyun alanlarında, kalabalık kapalı mekanlarda çocuklar arası temas ve kontamine eşya paylaşımı nedeniyle hastalık bulaş riski belirgin şekilde artıyor. Ciddi hastalık riski olan çocukların veya hasta bireylerin bu ortama gelmemesi ve hijyen önlemleri riski belirli oranda azaltıyor.