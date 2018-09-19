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RTEÜ Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, bir saat 50 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı Kurucular Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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