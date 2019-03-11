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RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türkiye’nin yerli ve milli hava platformu ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında “Stajyer Mühendislik Programı” protokolü imzalandı.Protokolü, Rektör Prof.

RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türkiye’nin yerli ve milli hava platformu ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında “Stajyer Mühendislik Programı” protokolü imzalandı.
Protokolü, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve TAI Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil imzaladı. Söz konusu protokol ile RTEÜ Mühendislik Fakültesi 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler TAI’de staj yapma ve istihdam imkânı bulacak.
“Stajyer Mühendislik Programı” protokolüne göre stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az bir tam gün TAI’de çalışacak. Çalıştıkları süre zarfında üniversite tarafından sigortalanacak stajyerler ayrıca TAI’deki çalışmaları için ücret de alacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı

RTEÜ ile TUSAŞ/TAI arasında protokol imzalandı

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