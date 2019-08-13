"RTGD Medya Oscarları Ödülleri"nin kazananları belli oldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.

RTGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan dernek, "2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri"nin kazananlarını belirledi.

16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı. 5 dalda kadın televizyoncu ve radyocular ödüle layık görüldü.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos Perşembe akşamı JW Marriot Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını belirtti.

Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." ifadelerini kullandı.