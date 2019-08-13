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"RTGD Medya Oscarları Ödülleri"nin kazananları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin geleneksel "2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri"ni kazanan isimler açıklandı - RTGD 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirledi, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıyı ödüle layık gördü

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.

RTGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan dernek, "2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri"nin kazananlarını belirledi.

16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı. 5 dalda kadın televizyoncu ve radyocular ödüle layık görüldü.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos Perşembe akşamı JW Marriot Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını belirtti.

Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ödül alan isimler

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı'na ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yılın Sabah Programı Medya Oscarı'na CNN Türk'te yayınlanan Parametre programı ile Mine Uzun, Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı'na Bloomberg Tv'de yayımlanan Sabah Raporu programı ile Gökhan Şen ve Açıl Sezen, Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı'na ise CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programı ile Ahmet Hakan layık görüldü.

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı'nın A Haber'de yayımlanan Akşam Ajansı programı ile Salih Nayman'a, Yılın Spor Programı Medya Oscarı'nın A Spor'da yayımlanan Transfer Raporu programı ile Aykut İnce'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'e, Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinden Deniz Uğur'a, Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Turgay Tanülkü'ye gitti.

- Yılın Radyosu Medya Oscarı'nı NTV Radyo aldı

Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı'nı Beyaz TV'de yayımlanan Hayatta Herşey Var programı ile Nur Viral, Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı'nı Show TV'de yayımlanan Zahide Yetiş'le Zahide Yetiş, Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı'nı TRT 2'de yayımlanan Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri programı ile Faruk Aksoy, Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı'nı TRT Belgesel'de yayımlanan Su Savaşları, Yılın Radyosu Medya Oscarı'nı NTV Radyo, Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı'nı Turkuvaz Radyo'dan Hop Dedik Ayhan, Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı'nı Ordu'dan Altaş TV aldı.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü Kanal 24'ten Moderatör Gece programı ile Ardan Zentürk'ün, Nursal Tekin Özel Ödülü TRT Türk'te yayımlanan Amerika'da Bir Türk programı ile Erkan Tarhan'ın Mustafa Cambaz Özel Ödülü A Haber'de yayımlanan Tarihin İçinden programı ile Çetin Demirer, Saygın Terzi ve Emrah Öncül'ün oldu.

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