RTGD Medya Oscarları, sahiplerini buldu

RADYO Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Meslek birlikleri içinde tek kadın başkana ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD'den bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlara ödül verildi.

Bu yıl 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlanan RTGD tarafından 16 kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirlendi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye ödül verildi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle JW Marriot Otel'de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz inceleme sonucu belirlendiğini kaydeden Bursalı, "Dernek olarak bu yıl 41'inci yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz" dedi.

Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan RTGD'nin madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki 'Sporla Kal Güvende Kal' projesinden sonra 'Sıfır Atık' bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlandığı belirtildi.

RTGD 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı:

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)