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RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 11:38 | Son Güncelleme 8 saat önce

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın sohbet programlarına yönelik son iki buçuk aylık dönemde RTÜK'e 444 şikayet ulaştı. Vatandaşlar, uydu üzerinden yayın yapan A9 kanalını en çok, "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle şikayet ederek, bu yayınların durdurulmasını istedi.

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

A9 kanalı üzerinden ise ihlale konu olabilecek içerikte yayınların yapılmadığı saptandı. Halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikayetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın 'sohbet' programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Vatandaşlar, kamuoyunda, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlarına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) şikayet yağmuruna tuttu. Sadece son iki buçuk aylık dönemde toplam 444 'Adnan Oktar' şikayeti alan Üst Kurul ise söz konusu yayınların A9 isimli televizyon kanalından değil, kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ve sosyal medya üzerinden yapıldığını saptadı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sahibi olduğu A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriğiyle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Adnan Oktar'la ilgili son dönemde RTÜK'e de yüzlerce şikayet iletildi. İzleyiciler, son iki buçuk aylık dönemde "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa toplam 444 şikayette bulundu. Şikayetlerin 190'ı RTÜK'ün web sitesi, 135'i çağrı hattı, 113'ü e-devlet ve 6'sı RTÜK Mobil uygulaması üzerinden iletildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar'ın sohbet programlarından duydukları rahatsızlığı aktardı.

EN ÇOK ŞİKAYET 'GENEL AHLAKA AYKIRILIK'TAN

RTÜK'e "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa yönelik ulaşan şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 299 şikayet ulaştı. Şikayetler içerisinde "Kanal kapatılsın/müeyyide uygulansın" talebinde bulunanların sayısı 261 olurken, "Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden 151, doğrudan Oktar'ın şahsına yönelik 121, cinsellik ve müstehcenlikle ilgili 102, çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemeye ilişkin 52, yayınların cinsiyet eşitliğine ters düştüğü gerekçesiyle de 14 şikayet yapıldı.

RTÜK'e aynı anda birden fazla gerekçeyle şikayette bulunabilen vatandaşlar ayrıca "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma, toplumun milli değerlerine aykırılık ile argo ve küfür kullanımı" gibi konularda da Adnan Oktar'ın yayınlarını şikayet etti.

'DURSUN ARTIK' TEPKİSİ

İzleyiciler, Adnan Oktar'ın sohbet programlarında "ahlak dışı" yayınlar yapıldığı gerekçesiyle birbirinden tepkili mesajlarını da RTÜK'e iletti.
Bir şikayette Oktar'la ilgili "Toplumu ve dinimizi rencide edici hatta aşağılayıcı yayınları devam etmekte. Buna karşın yetkililer ise uyumaya devam etmekte. A9 kanalı da bunu fırsat bilerek kedicikleriyle beraber masalarda dansöz oynatmakta. Bir de bunları 'din' adına yapmakta. Buna ancak siz 'dur' diyebilirsiniz, dursun artık." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka şikayette, "A9 kanalında Adnan Oktar isminde bir kişi Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozmakta. Bu tür kanalların acil bir şekilde kapatılması ve onlara yüklü miktarda para cezası kesilmesi gerekiyor." ifadesi yer alırken, bir başkası da "Topluma yayın yapan TV, internet gibi mecralarda Adnan Oktar isimli kişinin engellenmesini talep ediyorum. Erotik yayın derecesine varan yayınlar topluma açık kanallarda yapılamaz." tepkisini gösterdi.

YAYINLAR İNTERNETTEN YAPILIYOR, RTÜK DOKUNAMIYOR

Vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan, uydu üzerinden yayın yapan A9 kanalıyla ilgili titiz incelemeler yürüten RTÜK ise yapılan yayınların TV kanalı üzerinden gerçekleştirilmediğini saptadı. RTÜK yetkililerine göre, şikayete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanması için internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan "A9" logosu kullanılarak yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK'ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.

Halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikayetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın "sohbet" programlarına yaptırım uygulayamıyor.

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adnan oktar rtük

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
isteseler her türlü tedbiri alırlar ama işlerine gelmiyor galiba. Adamların zihniyeti başka ahlak , din, toplum umurlarında değil.
ben dinlere falan inanmam ama ahlak farkli birşey toplum bunlari izleye izleye dejenere oluyor
Diğerlerine yaptığınız gibi ,youtube'da yasak koysanıza!
onun için rütük e değil mahkemeye vermeniz gerekiyo.
izleme olsun bitsin .. hem izle hem şikauet et olmaz .. zorlamı izlettiriyorlar seni .. bir sürü kanal var
RTÜK aynı kafa yapısına sahiptirler de ondan ceza vermiyorlar..
yalancının ......?
kime, ne zararı var Adnan Hoca'nın ? Hoşuna gitmeyen izlemesin
@ahuoflas aynen katılıyorum. izlemeyin beğenmiyorsanız
izlemeyin olsun bitsin. demek ki millet izliyor ki şikayet ediyor. 460 tane kanal var. aç belgesel izle.
vikipedia ya yasak koyanlar neden adnanı yasaklayamasınlar ? işlerine gelmiyor çünkü ahlak mahlak umurlarında değil
resmen seks iceriyor nasil kaldirilmaz erkekleri azdiran bir program
İşlerine gelmiyordur. Yoksa Twitter youtube u kapatan ne yapmaz.
Bahane bahane bahane, ahlaki çöküş şahane. Milleti evlilik programı, yemek programı, cinayet, fuhuş programları ile oyalayıp bu devran böyle dönmeye devam etsin istiyorlar.
bu programı ben izliyorum fakat bu dans ve şovlar çok küçük bölümünü oluşturuyor genelde bilim siyaset hadis ve ayetlerrden oluşan bir yayın akışı var ama insanımız her zaman ki gibi kulaktan dolma bilgilerle karar veriyor aç izle karar ver tabi ki bazen saçmalıyorlar ama playboy tv de değil yani
Dinimize hakaret içeren karikatürlere gösterilen tepkilerde insanlar sokaklara çıkarken ülkemizde gözümüzün önünde inanclarimiza hakaretin en ağırı yapılırken bizim yetkililerde tik yok
zorla mı izletiliyor kanal değiştir ama ben izlemiyorum sende izlemeyeceksin, illa kendi uygun gördüklerini izletecekler, kimin ne izleyeceğine sen mi karar vereceksin
vikipediyi kapatan kurum bunu da engellesin o zaman.
Hükümeti eleştirsin bak ne oluyor.)))
DEMEKKİ AYNİ ZİHNİYETTELER ONUN İÇİN DOKUNMUYORLAR
maşallah hocam
a9ekranına nerden yapılırsa yapılsın yayın tv ekranınaysa sen buna yaptırım uygulayamıyosan kapatın bu kurumu dalgamı geçiyonuz yutubede pornoda var tv de verdimi suç deilmi yani yuh be
Sadece çizgi filim yayını yapan zarok tv bile bir khk ile kapatılabilmişken bu açıklamalar komik geliyor
A9 TV kanalından RTÜK ú etkileyecek yayınlardan kaçınılıyor deniyor da o zaman başka kanallarda kadınları toplayıp açık saçık yayın yapsınlar her gün, bak bakalım ortalık nasıl karışıyor, resmen deliyi kayırıyorlar bu ülkede...
adnan hocanın melekleri meşhurda ondan yasak getiremiyorlar
yetenek sizsiniz'de 7-8 yaşındaki çocuklar şortla dans ettiği için milyonluk ceza yazan rtük anadan üryan dans edenlere neden destek oluyor? kedi sevenler derneği üyeleri oldukları için mi? Biran önce bu kanalın kapatılması gerekir.
RTÜK CEZA VERMEDİKÇE AZDI DA AZDI BU...
Zararı bir yana, kime, ne faydası ola bu yayınların?
Hukumetten demekki, muhalif olsa coktan cokerlerdi.
KEDİCİKLERİNDEN KORKUYORLARDIR. :))
kapatsalar ne olacak? a9 gidicek a10 olacak. bahane aramaya gerek yok neden kapatılmadığını herkes biliyor zaten
bu adamın elinde herkesin kaseti varmış diyolar
onu bunu bilmem adam cenneti yaşıyor ölmeden , artık öbür tarafta neyi yaşarsa ...
sortlu kizlar sahneye cikincan ceza kediciklere neredeyse odul
youtube dünyanın internet kanalı sorun varsa sende izlemezsin olur biter allah akıl fikir bey ve göz vermiş kapatırsın gözlerini izlemezsin veya girmezsin youtube ve a9 bakmazsın olur biter olay bukadar basit sana göre yasaklanması gereken başkalarına görede çok iyidir nereden biliyorsun herkesin bakış açısı başka türlü
muhalif birşey söyleseydi görürdük rtük ü o zaman. anında kapatıyorlar mı yoksa yetkimiz mi yok derlerdi.
size katılıyorum rtuk..ama gülmekten..
adam internetten yayın yapıyormuş. izlemeyin ve paylaşmayın.sonrada niye engellenmiyor diye yaygara yapmayın. tıpkı evlilik programları gibi. izlemeyen yok sonrada niye yapılıyor diye kızılıyor. izlemeseniz zaten böyle program yapmazlar
adamcağız ''cennet modeli''inşa etmiş...inancı zayıf,ölüm sonrası tereddütleri olabilecek müslüman kardeşlerimize cennet,huri v.s örneklerle inançları kuvvetlendiriyor... uğraşmayın sayın hocamla!..işinize bakın!...
444 resmi şikayet 79 milyon gayri resmi şikayet!
Ben de bunu anlamıyorum. Kardeşim sen beğenmiyorsan izleme... Uydunun kanal ayarlarından da sil kanalı olsun bitsin. Evlilik programları gibi toplumun %50'si izler ama şikayet ederler. Sanki kafasına silah dayıyorlar izle bunu diye
canları istediğinde twetır face book youtube yasak koyan hükümet adnan hocasına kıyamamışmı çok enteresan yemin ederim hükümet işine geldiği gibi davranıyor
helal adama yaşarken cenneti yaşıyor
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