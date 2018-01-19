RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

A9 kanalı üzerinden ise ihlale konu olabilecek içerikte yayınların yapılmadığı saptandı. Halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikayetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın 'sohbet' programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Vatandaşlar, kamuoyunda, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlarına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) şikayet yağmuruna tuttu. Sadece son iki buçuk aylık dönemde toplam 444 'Adnan Oktar' şikayeti alan Üst Kurul ise söz konusu yayınların A9 isimli televizyon kanalından değil, kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ve sosyal medya üzerinden yapıldığını saptadı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sahibi olduğu A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriğiyle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Adnan Oktar'la ilgili son dönemde RTÜK'e de yüzlerce şikayet iletildi. İzleyiciler, son iki buçuk aylık dönemde "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa toplam 444 şikayette bulundu. Şikayetlerin 190'ı RTÜK'ün web sitesi, 135'i çağrı hattı, 113'ü e-devlet ve 6'sı RTÜK Mobil uygulaması üzerinden iletildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar'ın sohbet programlarından duydukları rahatsızlığı aktardı.