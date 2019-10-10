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RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde susturulmaktadır" denildi.

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Türk ordusunun diğer harekatlarda olduğu gibi ‘Barış Pınarı Harekatı’ndan da başarıyla ayrılacağından emin olduğu açıklandı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada harekat esnasında, internet mecrası da dahil olmak üzere yapılan yayınlara ilişkin bazı noktalara dikkat çekildi.

"KARALAYICI NİTELİKTE YAYINLAR SUSTURULMAKTADIR"

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, “Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekâtımız ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için hayırlara vesile olsun. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızı Barış Pınarı Harekâtı boyunca yapılan haberler hususunda hassas davranmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır. RTÜK, kendi görev alanına giren, özellikle internetten yayın yapan kuruluşların, daha çok genç kitlenin takip ettiği yayınlarıyla alakalı takibini aksatmadan sürdürmektedir. Doğru bilgilerle toplumumuzun haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan değerli yayın kuruluşlarımıza hassaten teşekkür ediyoruz. Toplumda infial oluşturabilecek yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili ise ivedilikle gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz. RTÜK olarak terör yayınlarıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde susturulmaktadır. Daha önce olduğu gibi gerekli irtibatları sağlayarak terör iltisaklı yayınlar yapan kuruluşların kapatılmasını sağlayan RTÜK, bu minvalde çoğu yurt dışından yayın yapan, terörü meşru ve haklı gören ve gösteren kuruluşlara ilişkin uluslararası organizasyonlar nezdinde gerekli girişimlerimizi daha da hızlandırmıştır. Konuya ilişkin dış kaynaklı uydu alt yapı hizmet sağlayıcılarla temaslarımız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Barış Pınarı Harekatı

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