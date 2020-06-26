RTÜK Başkanı duyurdu! TELE 1'e Abdülhamid soruşturması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

İncelemenin gerekçesi olarak Merdan Yanardağ’ın canlı yayında kullandığı ifadelere bağlandı.

Şahin, inceleme kararını duyurduğu paylaşımda, “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır” dedi.

NE OLMUŞTU?

TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, Abdülhamid Han'la ilgili sözleri sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.



